В Windows нашли сотни уязвимостей 0 163

Техно
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Windows нашли сотни уязвимостей
ФОТО: Unsplash

Microsoft нашла и устранила в ОС Windows 172 уязвимости.

Корпорация Microsoft обнаружила и ликвидировала в операционных системах (ОС) Windows сотни уязвимостей. На это обратило внимание издание Bleeping Computer.

В середине октября компания выпустила патч для Windows. Инженеры Microsoft заметили, что в обновлении доступны исправления 172 уязвимостей, найденных корпорацией, сторонними специалистами и сообществом Windows.

Из 172-х всего восемь уязвимостей имеют статус критических. 80 уязвимостей связаны с повышением привилегий, 11 — обходом технологий безопасности, 31 — выполнением удаленного кода, 28 — раскрытием информации. Также специалисты рассказали о 6 уязвимостях нулевого дня — системных брешах, для защиты от которых не было разработано никаких инструментов.

Журналисты Bleeping Computer подчеркнули, что в список не вошли уязвимости, которые Microsoft устранила в начале месяца. То есть их общее количество должно превышать 172 штуки. Также они обратили внимание, что апдейт появился во вторник 14 октября — в день, когда прекратилась поддержка Windows 10. В том числе обновление с патчами стало последним для устаревшей ОС.

#windows
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
