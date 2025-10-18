Baltijas balss logotype
«Большинство людей станут беднее»: крестный отец ИИ предупредил о массовой безработице

Техно
Дата публикации: 18.10.2025
УНИАН
Изображение к статье: «Большинство людей станут беднее»: крестный отец ИИ предупредил о массовой безработице

По мнению Хинтона, это не вина ИИ, а особенность капиталистической системы.

Ученый и физик Джеффри Хинтон, которого еще называют "крестным отцом ИИ", утверждает, что технологии искусственного интеллекта могут коренным образом изменить рынок труда, и последствия будут далеко не радужными.

"Несколько человек станут намного богаче, а большинство – беднее. Это не вина искусственного интеллекта, так устроена капиталистическая система", – отметил Хинтон в недавних интервью Fortune и Financial Times.

Использования ИИ крупными корпорациями приведет к массовой безработице и одновременно огромному росту прибыли. Особенно уязвимы, по его словам, офисные и административные профессии, которые рискуют быть полностью автоматизированы.

Несмотря на уверения технологических лидеров, что ИИ "создаст столько же рабочих мест, сколько уничтожит", последние данные выглядят тревожно. По данным Международной организации труда, именно канцелярские должности наиболее уязвимы перед генеративным ИИ, а аналитики Brookings Institution подсчитали, что до 25% рабочих мест в США могут исчезнуть к 2040 году.

При этом Хинтон отверг идею универсального базового дохода (UBI), которую активно продвигают многие создатели ИИ, например Сэм Альтман из OpenAI. Ученый считает, что UBI не решает ключевую проблему: люди теряют чувство ценности и человеческого достоинства без работы.

Крестный отец ИИ оценивает сроки появления сверхинтеллекта в течение ближайших 5-20 лет. Это событие станет переломным в истории: оно может принести человечеству огромную пользу или привести к катастрофическим последствиям.

В свои 77 лет Хинтон ушел из Google не с целью бить тревогу, а потому что чувствовал, что больше не может программировать так же эффективно. Выход на пенсию дал ему возможность избавиться от корпоративного фильтра, предлагая редкий взгляд на проблемы в развитии ИИ.

Напомним, в конце сентября OpenAI объявила о запуске функции Instant Checkout для ChatGPT. Теперь пользователи чат-бота могут выбирать и оплачивать товары прямо в диалоговом окне – без необходимости переходить на сторонние сайты.

Как писал УНИАН, популярные нейросетевые боты, включая ChatGPT, в последнее время начали врать вдвое чаще, чем раньше. По мнению специалистов, проблема заключается в том, что боты пытаются придумывать ответ, если не имеют необходимой информации, хотя раньше охотно признавались в том, что чего-то не знают.

#искусственный интеллект
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
