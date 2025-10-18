Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Оставленные 166 миллионов лет назад следы динозавров нашли в известняковом карьере 0 71

Техно
Дата публикации: 18.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Оставленные 166 миллионов лет назад следы динозавров нашли в известняковом карьере
ФОТО: Unsplash

В Британии палеонтологи нашли самую длинную цепочку следов динозавров в Европе.

В британском графстве Оксфордшир палеонтологи обнаружили самую протяженную тропу динозавров из когда-либо найденных в Европе. Об этом сообщает The Independent.

Во время работ в известняковом карьере Dewars Farm недалеко от города Бистер ученые нашли уникальную цепочку окаменелых отпечатков. Протяженность тропы, оставленной гигантскими ящерами, составляет 220 метров, и на ней сохранились сотни индивидуальных следов. Возраст находки оценивается в 166 миллионов лет.

По словам ученых, следы принадлежат динозаврам вида Cetiosaurus, которые достигали 16 метров в длину и весили до десяти тонн. Исследователи из Оксфордского музея естественной истории и Бирмингемского университета смогли по отпечаткам определить, что животное двигалось со скоростью около 6–8 километров в час. «Мы работаем на этом месте с 2022 года и постепенно открываем все больше и больше, — рассказал доктор Дункан Мердок из Оксфордского музея. — Этим летом мы расчистили четыре дорожки следов, самая длинная из которых составляет 220 метров, с почти сотней отдельных отпечатков. Каждый имеет длину почти метр».

Палеонтолог Кирсти Эдгар из Бирмингемского университета отметила, что столь масштабная находка является редкой для Великобритании. В настоящее время следы тщательно документируют, после чего их планируют закрыть грунтом для сохранности. Обсуждения о возможных будущих раскопках ведутся с природоохранными органами и операторами карьера.

Ранее сообщалось, что под парковкой музея в Денвере, США, нашли останки небольшого травоядного динозавра, жившего 67,5 миллиона лет назад.

Читайте нас также:
#динозавры
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Изображение к статье: Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
На Солнце с интервалом в несколько часов сгорели две кометы
Изображение к статье: На Солнце с интервалом в несколько часов сгорели две кометы
WhatsApp вводит ограничение на количество сообщений. Что это значит для пользователей?
Изображение к статье: WhatsApp вводит ограничение на количество сообщений. Что это значит для пользователей?
Wikipedia в опасности: основатели сайта жалуются, что ИИ отбирает читателей
Изображение к статье: Wikipedia в опасности: основатели сайта жалуются, что ИИ отбирает читателей
Изображение к статье: Ученые фиксируют тревожные изменения в поведении птиц - грядут разрушительные последствия
Ученые фиксируют тревожные изменения в поведении птиц - грядут разрушительные последствия 492
Изображение к статье: «Большинство людей станут беднее»: крестный отец ИИ предупредил о массовой безработице
«Большинство людей станут беднее»: крестный отец ИИ предупредил о массовой безработице 388
Изображение к статье: Грязь, вода и дерево: что за система помогает Венеции не утонуть уже более 1600 лет?
Грязь, вода и дерево: что за система помогает Венеции не утонуть уже более 1600 лет? 383
Изображение к статье: А электротанки будут? Латвийская армия решила перейти на чистые автомобили
А электротанки будут? Латвийская армия решила перейти на чистые автомобили 166

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Техно
Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления 73
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Экс-супруг Бритни Спирс написал в мемуарах, как певица угрожала ему убийством 21
Изображение к статье: Имеет ли смысл вносить в почву опилки?
Дом и сад
Имеет ли смысл вносить в почву опилки? 84
Изображение к статье: Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России»
В мире
Жители России должны жить в бедности ради рождаемости - депутат от «Единой России» 132
Изображение к статье: Латвию накроет мороз - синоптики
Наша Латвия
Латвию накроет мороз - синоптики 330
Изображение к статье: Хоровое пение не понравилось силовым структурам РФ. Иконка видео
ЧП и криминал
1
18-летняя студентка просидит 2 недели под арестом за песни на улицах Петербурга 1 269
Изображение к статье: Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления
Техно
Популярная ягода оказалась защитником сосудов от воспаления 73
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Экс-супруг Бритни Спирс написал в мемуарах, как певица угрожала ему убийством 21
Изображение к статье: Имеет ли смысл вносить в почву опилки?
Дом и сад
Имеет ли смысл вносить в почву опилки? 84

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео