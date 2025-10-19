Счетчик будет каждый месяц обнуляться, однако конкретный лимит пока не уточняется. Если его превысить, то незнакомцам нельзя будет писать до тех пор, пока кто-то из них не ответит в прошлых переписках.

Как пишет TechCrunch, в компании отмечают, что для обычных пользователей ограничения вряд ли будут заметны. Нововведение нацелено прежде всего на тех, кто рассылает сообщения и спам массово. При приближении к лимиту мессенджер будет предупреждать об этом.

Тестирование новой системы ограничения сообщений будет запущено в нескольких странах в ближайшие недели. Это обновление станет дополнением к другим мерам WhatsApp по борьбе со спамом – среди них возможность отписываться от маркетинговых рассылок и блокировать спам прямо с экрана блокировки устройства.