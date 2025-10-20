В корпорации Microsoft признали, что после обновления Windows 11 могут перестать работать клавиатура и мышь. На это обратило внимание издание Neowin.

Речь идет о сборнике патчей KB5066835, который компания представила в середине октября. Журналисты медиа отметили, что обновление должно было исправить критические уязвимости операционной системы (ОС), но вместе с этим принесло новые ошибки. Так, при определенных условиях в ОС могут перестать работать подключенные клавиатура и мышь — система просто не будет распознавать аксессуары.

Инженеры Microsoft объяснили, что аксессуары для компьютера могут перестать работать, если переключить Windows в режим восстановления. Таким образом, компьютер, находящийся в среде восстановления Windows (WinRE), становится неуправляемым. «Эта проблема препятствует навигации по любым параметрам восстановления в WinRE», — подчеркнули в Microsoft.

В материале говорится, что большинство владельцев компьютеров пользуются USB-клавиатурами и мышами. В качестве альтернативы можно подключить аксессуары через порт PS/2, но таких клавиатур и мышей почти не осталось в продаже. Кроме того, в режиме восстановления Windows не работает голосовой помощник, с которым можно было бы управлять компьютером.