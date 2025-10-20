Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Windows 11 сломалось управление 0 424

Техно
Дата публикации: 20.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Windows 11 сломалось управление
ФОТО: Unsplash

Windows 11 из-за ошибки перестала распознавать клавиатуру и мышь.

В корпорации Microsoft признали, что после обновления Windows 11 могут перестать работать клавиатура и мышь. На это обратило внимание издание Neowin.

Речь идет о сборнике патчей KB5066835, который компания представила в середине октября. Журналисты медиа отметили, что обновление должно было исправить критические уязвимости операционной системы (ОС), но вместе с этим принесло новые ошибки. Так, при определенных условиях в ОС могут перестать работать подключенные клавиатура и мышь — система просто не будет распознавать аксессуары.

Инженеры Microsoft объяснили, что аксессуары для компьютера могут перестать работать, если переключить Windows в режим восстановления. Таким образом, компьютер, находящийся в среде восстановления Windows (WinRE), становится неуправляемым. «Эта проблема препятствует навигации по любым параметрам восстановления в WinRE», — подчеркнули в Microsoft.

В материале говорится, что большинство владельцев компьютеров пользуются USB-клавиатурами и мышами. В качестве альтернативы можно подключить аксессуары через порт PS/2, но таких клавиатур и мышей почти не осталось в продаже. Кроме того, в режиме восстановления Windows не работает голосовой помощник, с которым можно было бы управлять компьютером.

Читайте нас также:
#windows
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
3
0
6

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В интернете половина статей написана ИИ, но Google и ChatGPT предпочитают написанные людьми тексты
Изображение к статье: Изображение Midjourney
Угроза для Земли: обнаружен второй самый быстрый астероид в Солнечной системе
Изображение к статье: Угроза для Земли: обнаружен второй самый быстрый астероид в Солнечной системе
После 20 лет изучения котиков, наука США нашла их лечебные свойства
Изображение к статье: Они же такие милые. Иконка видео
Китай ввел в действие полностью электрический корабль на 56 000 тонн
Изображение к статье: Экологичный гигант вышел в океан. Иконка видео
Изображение к статье: Новая PlayStation стала только хуже
Новая PlayStation стала только хуже 183
Изображение к статье: Фото: Turkish Ministry of Culture and Tourism
Обнаружен затонувший корабль с уцелевшей посудой 310
Изображение к статье: Высокие продажи iPhone связали с COVID-19
Высокие продажи iPhone связали с COVID-19 73
Изображение к статье: Apple признала iPhone Air полным провалом
Apple признала iPhone Air полным провалом 294

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 642
Изображение к статье: В Латвии выбрана самая большая тыква – ею можно накормить полторы тысячи человек
Дом и сад
В Латвии выбрана самая большая тыква – ею можно накормить полторы тысячи человек 1
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 70
Изображение к статье: В Латвию едут король и королева
Политика
1
В Латвию едут король и королева 1 192
Изображение к статье: Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается
Люблю!
Секс на первом свидании: почему мужчина обычно настораживается 120
Изображение к статье: В США пообещали догнать Россию в одной технологии
В мире
В США пообещали догнать Россию в одной технологии 118
Изображение к статье: Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги
Дом и сад
Врачи раскрыли, какая поза во сне помогает от изжоги 642
Изображение к статье: В Латвии выбрана самая большая тыква – ею можно накормить полторы тысячи человек
Дом и сад
В Латвии выбрана самая большая тыква – ею можно накормить полторы тысячи человек 1
Изображение к статье: Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские
Политика
Почти сотня человек станут гражданами Латвии: 70% из них русские 70

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео