Исчезновение смартфонов с металлическим корпусом объяснили 0 420

Техно
Дата публикации: 21.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Исчезновение смартфонов с металлическим корпусом объяснили
ФОТО: Unsplash

NotebookCheck: смартфоны из металла почти исчезли, так как материал создает помехи.

Авторы портала NotebookCheck объяснили, почему с рынка практически полностью исчезли смартфоны и планшеты с корпусом из металла. Материал опубликован на сайте издания.

По словам специалистов, материал корпуса для гаджета должен быть прочным и защищать чувствительные компоненты. Долгое время производители использовали металл, однако у него есть большой недостаток — он может экранировать модули связи и создавать помехи. Поэтому смартфоны и прочие гаджеты постепенно начали изготавливать из пластика и стекла, снижая количество металлических деталей до минимума.

Компания Apple придумала способ, как создавать iPhone и iPad из металла, но обеспечивать достойную работу беспроводных модулей. Они начали печатать пластиковые антенны и интегрировать их в металлические корпусы. «Кстати, это решение теперь популярно и в автомобилях», — отметили авторы. Однако дешевые устройства чаще имеют пластиковый корпус, потому что интегрировать антенну в металл очень дорого.

При этом недавно Apple представила iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, которые получили цельнометаллический корпус. Однако для того, чтобы на устройствах работала связь и беспроводная зарядка, сзади разместили вставку из стекла.

