Американские ученые разработали новую "суперпрививку на основе наночастиц", которая в опытах на мышах полностью остановила рост и распространение меланомы, рака поджелудочной железы и тройного негативного рака молочной железы. Об этом сообщает TRT Haber.

Исследование провели на кафедре биомедицинской инженерии Университета Массачусетса в Эмгерсте. Было установлено, что до 88% мышей, которым вводили вакцину, остались без опухолей. Результаты подтвердили, что вакцина не только уменьшает имеющиеся опухоли, но и может предотвращать возникновение рака.

"Мы разработали эти наночастицы для активации иммунной системы несколькими путями. В сочетании с антигенами, связанными с раком, мы можем существенно подавлять рост опухоли", - отметила автор исследования, профессор Прабхани Атукорале.

Обычно вакцины содержат антиген (например, часть клетки болезни) и адъювант - вещество, стимулирующее иммунную систему. Однако для раковых вакцин найти эффективный адъювант сложно.

Чтобы преодолеть это препятствие, исследователи создали "суперадъювант на основе липидных наночастиц", который содержит два разных адъюванта. Такая структура позволила иммунной системе эффективнее распознавать и уничтожать раковые клетки.

Во время эксперимента 80% мышей, которым вводили новую вакцину, были полностью защищены от меланомы. В то же время ни одна из мышей, получивших обычную вакцину, не прожила дольше 35 дней. Метастазирование в легкие было полностью остановлено.

На втором этапе исследования ученые использовали мертвые раковые клетки, взятые непосредственно из опухолей. В этом эксперименте отторжение опухолей составило 88% при раке поджелудочной железы, 75% - при раке молочной железы и 69% - при меланоме. Ни у одной из мышей не было распространения рака на другие органы.

Соавтор исследования доктор Гриффин Кейн отметил, что формирование Т-клеточного ответа, специфичного к опухолям, является ключевым фактором различия в выживаемости.

Ученые считают, что вакцина, которая еще не была испытана на людях, может стать универсальной платформой для борьбы с несколькими видами рака. Если вакцина пройдет клинические испытания, она может стать одним из первых методов лечения, способных полностью остановить распространение рака в организме.

