Фанаты Tesla вносят авансы 250 000 USD за новый Roadster 0 123

Техно
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Этот агрегат потрясет умы автолюбителей.

Этот агрегат потрясет умы автолюбителей.

Автомобиль довели до уровня, где кажется, что машина испытывает пределы физики.

Ранее в 2025 году Илон Маск заявил, что Tesla проведет «самую эпическую демонстрацию» Roadster в конце года. Уже наступил четвертый квартал, время поджимает, поэтому на подкасте Ride the Lightning главный дизайнер компании Франц фон Хольцхаузен наконец поделился долгожданным обновлением.

Roadster остается одним из самых ожидаемых электромобилей в индустрии и изначально должен был выйти еще в 2020 году. Однако Tesla так увлеклась масштабированием производства Model Y и разработкой автономных систем, что проект Roadster отошел на второй план.

Руководители компании, включая Маска и Фон Хольцхаузена, лишь намекали на особенности машины и подогревали интерес потенциальными датами выпуска, которые каждый раз откладывались.

В прошлом году Tesla планировала показать что-то, но Маск, увидев улучшения по сравнению с оригинальным дизайном 2017 года, решил, что компания может пойти дальше, и проект снова отложили на год.

В этом году Маск вновь говорил о «самой эпической демонстрации», и вчера Фон Хольцхаузен подтвердил, что шоу все еще планируется. Он также приоткрыл завесу над новыми возможностями Roadster, включая новые варианты окраски.

Дизайнер отметил, что возможности электромобиля действительно впечатляют, и его довели до уровня, где кажется, что машина испытывает пределы физики. Франц добавил, что Tesla «достигла того стандарта, который ставила перед собой».

Очевидно, что Roadster не станет ключевым продуктом для миссии Tesla или ее будущего, которое в основном ориентировано на искусственный интеллект, роботакси (robotaxi) и автономные технологии. Тем не менее, это важный продукт, ведь многие покупатели внесли значительные авансовые платежи в 250 000 долларов, чтобы зарезервировать электромобиль.

Tesla пока не объявила точную дату демонстрации Roadster, но исходя из интервью Фон Хольцхаузена, компания по-прежнему планирует провести ее до конца года.

#tesla
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
