Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Windows 11 перестала открывать один тип файлов 1 224

Техно
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Windows 11 перестала открывать один тип файлов
ФОТО: Unsplash

Корпорация Microsoft выпустила обновление для Windows 11, в котором функция быстрого просмотра файлов из интернета, перестала работать. На это обратило внимание издание Neowin.

Функция предварительного просмотра позволяет ознакамливаться с содержимом файлов через встроенный «Проводник» (File Explorer), не открывая их. Однако в серии патчей за октябрь инженеры Microsoft поправили эту опцию, заблокировав возможность быстрого просмотра документов, скачанных из интернета.

При попытке открыть такой файл появляется предупреждение «Файл, который вы пытаетесь просмотреть, может нанести вред вашему компьютеру. Если вы доверяете файлу и источнику, из которого он был получен, откройте его, чтобы просмотреть его содержимое». Журналисты объяснили, что таким образом Microsoft защищает пользователей от потенциальных атак с применением зараженных файлов.

В материале говорится, что скачанные из сети документы имеют пометку, что они загружены из интернета (Mark of the Web). Ее можно удалить, нажав по файлу правой кнопкой мыши, выбрав «Свойства», затем — «Разблокировать».

В конце октября Microsoft пришлось выпустить срочное обновление для Windows 11, чтобы исправить очередную распространенную ошибку. Инженеры компании исправили баг, из-за которого клавиатура и мышь не работали в режиме восстановления Windows.

Читайте нас также:
#windows
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)
  • А
    Антимонетарист
    23-го октября

    Поставил себе Linux Ubuntu и не знаю горя! И главное на несколько порядков безопасней!

    0
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В мире установили рекорд продаж электромобилей – более 2 млн за месяц
Изображение к статье: В мире установили рекорд продаж электромобилей – более 2 млн за месяц
Amazon намерена построить в Вашингтоне ядерные реакторы X-Energy на 960 МВт
Изображение к статье: Amazon намерена построить в Вашингтоне ядерные реакторы X-Energy на 960 МВт
Новые iPhone подорожают
Изображение к статье: Новые iPhone подорожают
В США показали беспилотник с лазерным оружием
Изображение к статье: Изображение: General Atomics
Изображение к статье: ЕС захотел снизить зависимость от США и Китая в одной сфере
ЕС захотел снизить зависимость от США и Китая в одной сфере 78
Изображение к статье: Этот агрегат потрясет умы автолюбителей. Иконка видео
Фанаты Tesla вносят авансы 250 000 USD за новый Roadster 123
Изображение к статье: Это провал: Apple практически остановила выпуск одной модели iPhone
Это провал: Apple практически остановила выпуск одной модели iPhone 123
Изображение к статье: Смарт-кольца подняли компанию из Финляндии до 11 000 000 000 долларов Иконка видео
Смарт-кольца подняли компанию из Финляндии до 11 000 000 000 долларов 201

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 335
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 634
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 500
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
В мире животных
Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет 3954
Изображение к статье: Все как у людей. Иконка видео
В мире животных
Ученые раскрыли тайны войн и политики шимпанзе в Африке 32
Изображение к статье: Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Спорт
Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном 68
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 335
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 634
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 500

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео