Microsoft показала новое меню «Пуск» для Windows

Техно
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Microsoft показала новое меню «Пуск» для Windows
ФОТО: Unsplash

В Windows 11 появилось новое меню «Пуск» — с адаптивным дизайном и прокруткой.

Корпорация Microsoft рассказала о новом меню «Пуск» и других обновлениях Windows 11. Об этом говорится в блоге программы Windows Insider.

Инженеры Microsoft меняли дизайн и функции меню «Пуск» несколько раз за последние годы. В компании рассказали, что сборки 26100.7015 и 26200.7015 для Windows 11, где в очередной раз улучшили «Пуск», стали доступны участникам программы бета-тестирования. В этот раз специалисты разместили раздел «Все» на главном месте меню, а не в отдельной области. Контент в этом разделе можно прокручивать, чтобы иметь доступ ко всем установленным приложениям.

Также для удобства пользователей появилась настройка отображения программ по категориям или в алфавитном порядке. Кроме того, окно меню «Пуск» стало адаптивным, то есть оно автоматически подстраивается под размер экрана. Инженеры Microsoft показали панель Phone Link, с которой можно работать с подключенным смартфоном — на iOS или Android.

В блоге обратили внимание на другие мелкие изменения. Так, на панели задач Windows поменяли дизайн значка батареи — заряд аккумулятора будет отображаться разными цветами. На главной странице файлового менеджера «Проводник» (File Explorer) начали отображаться рекомендованные файлы.

#windows
