Рынок персональных компьютеров неожиданно вырос. В чём причина? 0 346

Техно
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Рынок персональных компьютеров неожиданно вырос. В чём причина?
ФОТО: Freepik

Причина: люди были вынуждены отправить на свалку свои рабочие компьютеры и купить новые - более мощные - из-за отказа Microsoft поддерживать популярную операционную систему Windows 10. И вопросы экологии корпорацию похоже не интересуют.

Мировой рынок персональных компьютеров (ПК) показал самый сильный рост за последние годы. Об этом говорится в исследовании International Data Corporation (IDC).

Поставки компьютеров в мире за третий квартал 2025 года выросли на 9,4 процента за год, достигнув отметки 75,8 миллиона устройств. Главной причиной рекордных поставок назвали приближающуюся дату окончания поддержки Windows 10 — устаревшая ОС перестанет получать обновления 14 октября. Из-за этого обычные и корпоративные пользователи начали покупать новые ПК, поддерживающие Windows 11.

Спрос на новые компьютеры, скорее всего, сохранится и в 2026 году. Наибольший рост был зафиксирован в регионе EMEA, который объединяет Европу, Ближний Восток и Африку. Здесь поставки выросли на 14 процентов. В США, где до сих пор переживают влияние высоких пошлин на стоимость импортной продукции, рост составил всего 1 процент.

Лидером рынка ПК осталась китайская корпорация Lenovo, которая получила долю 25,5 процента. Ниже расположились американские HP и Dell — 19,8 и 13,3 процента соответственно. Доля Apple и Asus составила 9 и 7,8 процента соответственно.

