Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Смартфоны станут ещё быстрее 0 279

Техно
Дата публикации: 24.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Смартфоны станут ещё быстрее
ФОТО: Unsplash

Смартфоны будут работать быстрее благодаря новой памяти UFS 5.0.

В ближайшем будущем смартфоны получат значительно более быструю встроенную память. Об этом сообщает издание PhoneArena.

В понедельник, 6 октября, Комитет инженеров, специализирующихся в области электронных устройств (JEDEC), опубликовал спецификации стандарта универсальной флеш-памяти UFS 5.0. В организации заявили, что стандарт обеспечит значительный рост скорости чтения и записи файлов, что в целом позволит увеличить скорость работы гаджетов.

По сравнению с UFS 4.0 новый стандарт практически удваивает скорость передачи данных — с 5,8 до 10,8 гигабайт в секунду. Стандарт UFS 4.0 появился в 2022 году. Специалисты рассказали, что модули встроенной памяти будут более энергоэффективны. В материале указывается, что стандарт UFS 5.0 разрабатывался с учетом потребностей искусственного интеллекта (ИИ).

Журналисты PhoneArena отметили, что пока ни один из производителей смартфонов не заявил, что намерен создавать новые устройства с использованием накопителей UFS 5.0. Однако они напомнили, что Samsung выпустила телефоны серии Galaxy S23 с поддержкой UFS 4.0 всего через несколько месяцев после объявления спецификаций стандарта. Неизвестно, будет ли использовать новый стандарт Apple — в компании не раскрывают подобных данных.

Читайте нас также:
#техника
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram
Изображение к статье: Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram
Миллионы зданий под угрозой: более 80% жилого фонда в некоторых странах будет уничтожено
Изображение к статье: Миллионы зданий под угрозой: более 80% жилого фонда в некоторых странах будет уничтожено
Магнитное поле Земли разрушается, выяснило Европейское космическое агентство
Изображение к статье: Даже слабые вспышки на Солнце могут вызвать эффект, сравнимый с мощными геомагнитными бурями. Иконка видео
Рынок персональных компьютеров неожиданно вырос. В чём причина?
Изображение к статье: Рынок персональных компьютеров неожиданно вырос. В чём причина?
Изображение к статье: Скриншот: игра GTA VI
Раскрыт богатый мир GTA VI 144
Изображение к статье: Microsoft показала новое меню «Пуск» для Windows
Microsoft показала новое меню «Пуск» для Windows 245
Изображение к статье: На смартфонах отключат защиту от слежки из-за ЕС
На смартфонах отключат защиту от слежки из-за ЕС 594
Изображение к статье: В нашей Вселенной все взаимосвязано. Иконка видео
Астрофизики выяснили, что планеты появляются из умирающих звезд 81

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине
В мире
Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине 9
Изображение к статье: Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега
Еда и рецепты
Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега 6
Изображение к статье: «Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие
В мире животных
«Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие 16
Изображение к статье: Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram
Техно
Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram 25
Изображение к статье: Овечкин практически побил еще один рекорд Гретцки
Спорт
Овечкин практически побил еще один рекорд Гретцки 78
Изображение к статье: Роналду назвал режим сна главным секретом своего спортивного долголетия
Спорт
Роналду назвал режим сна главным секретом своего спортивного долголетия 44
Изображение к статье: Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине
В мире
Трамп надеется на помощь Китая в прекращении войны в Украине 9
Изображение к статье: Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега
Еда и рецепты
Учёные нашли вкусный способ повысить скорость бега 6
Изображение к статье: «Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие
В мире животных
«Слоноподобные» динозавры умели стоять на задних лапах — открытие 16

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео