Tesla отзывает более 63 000 «кибертраков» из-за дефекта системы освещения

Техно
Дата публикации: 25.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Tesla отзывает более 63 000 «кибертраков» из-за дефекта системы освещения

Tesla объявила об отзыве 63 619 пикапов Cybertruck из-за ошибки в программном обеспечении, которая делает передние габаритные огни слишком яркими. Это может ухудшить видимость для водителей встречного транспорта и создать опасность на дороге.

Проблема касается автомобилей Cybertruck, выпущенных с 13 ноября 2023 года по 11 октября 2025 года. Таким образом, отзыв фактически охватывает почти все выпущенные на сегодняшний день Cybertruck.

Компания уже выпустила бесплатное беспроводное обновление программного обеспечения для устранения неисправности, что позволит владельцам обновить систему без посещения сервисного центра.

Tesla заверила, что не получала сообщений о дорожно-транспортных происшествиях, травмах или смертельных случаях, связанных с этой технической проблемой.

Компания также отозвала 12 963 автомобиля Model 3 и Model Y из-за дефектного компонента батарейного блока. Неисправность могла привести к внезапной потере тяги во время движения, что значительно повышало риск аварии.

Тем временем Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало масштабное расследование в отношении 2,88 млн автомобилей Tesla. Проверка касается системы полностью автономного управления (Full Self-Driving) после получения более 50 сообщений о нарушениях правил дорожного движения и серии аварий.

#авто #tesla
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

