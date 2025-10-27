Baltijas balss logotype
Для Windows выпустили экстренное обновление

Техно
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Для Windows выпустили экстренное обновление
ФОТО: Unsplash

Microsoft выпустила срочное обновление, устраняющее уязвимость Windows Server.

Корпорация Microsoft выпустила для Windows срочное обновление Windows Server. На это обратило внимание издание Forbes.

Экстренное обновление устраняет уязвимость CVE-2025-59287, о которой в середине октября рассказали специалисты Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры (США). Проблема связана в первую очередь с Windows Server — специальной серверной версией операционной системы (ОС), но также может касаться Windows 10 и Windows 11.

Уязвимость позволяет злоумышленникам удаленно выполнять опеределенный код на устройстве. Под угрозой атаки оказались компьютеры, на которых не включена специальная функция WSUS. «Для комплексного устранения уязвимости CVE-2025-59287 компания Microsoft выпустила внеплановое обновление безопасности», — заявили создатели Windows.

Специалист по безопасности Бенджамин Харрис из компании watchTowr заявил, что CVE-2025-59287 является популярной и широко эксплуатируемой уязвимостью. Он со своими коллегами обнаружил около 8000 воздействий на компьютеры с Windows со стороны хакеров. Харрис заметил, что злоумышленники пытались совершить атаки и на очень крупные и известные компании. В Microsoft попросили пользователей не игнорировать обновление.

