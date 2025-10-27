Во время телефонной конференции Tesla, посвященной отчету за третий квартал, Маск заявил, что его беспокоит проблема его будущего в компании. По его словам, ему необходимо большее влияние на процессы, если Tesla создаст армию роботов.

«Сколько денег и контроля я получу в Tesla, если я построю эту огромную армию роботов, не уволят ли меня в будущем?» — спросил акционеров предприниматель. Журналисты Electrek заметили, что сперва Илон Маск заявил, что хочет «контролировать» роботов Optimus, имея больший вес в Tesla, а затем поправился и уточнил, что речь идет о «сильном влиянии» и возможности управлять гуманоидами.

Заявление Илона Маска связано с предложением совета директоров Tesla выделить главе компании рекордную компенсацию в размере 1 триллион долларов в виде акций. Маск уже является крупнейшим акционером Tesla, но может еще сильнее укрепить свои позиции в корпорации.

В заключении журналисты Electrek обеспокоились тем, что, если Tesla все же удастся создать армию роботов, то она будет подчиняться одному человеку.