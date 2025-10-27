Baltijas balss logotype
Илон Маск заявил, что хочет управлять армией роботов 0 39

Техно
Дата публикации: 27.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Илон Маск заявил, что хочет управлять армией роботов
ФОТО: Global Look Press

Глава корпорации Tesla Илон Маск заявил, что хочет контролировать армию роботов. Об этом сообщает издание Electrek.

Во время телефонной конференции Tesla, посвященной отчету за третий квартал, Маск заявил, что его беспокоит проблема его будущего в компании. По его словам, ему необходимо большее влияние на процессы, если Tesla создаст армию роботов.

«Сколько денег и контроля я получу в Tesla, если я построю эту огромную армию роботов, не уволят ли меня в будущем?» — спросил акционеров предприниматель. Журналисты Electrek заметили, что сперва Илон Маск заявил, что хочет «контролировать» роботов Optimus, имея больший вес в Tesla, а затем поправился и уточнил, что речь идет о «сильном влиянии» и возможности управлять гуманоидами.

Заявление Илона Маска связано с предложением совета директоров Tesla выделить главе компании рекордную компенсацию в размере 1 триллион долларов в виде акций. Маск уже является крупнейшим акционером Tesla, но может еще сильнее укрепить свои позиции в корпорации.

В заключении журналисты Electrek обеспокоились тем, что, если Tesla все же удастся создать армию роботов, то она будет подчиняться одному человеку.

Читайте нас также:
#техника
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

