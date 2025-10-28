Американская технологическая компания Google в понедельник объявила о планах восстановить работу атомной электростанции в штате Айова для питания своей инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ), пишет LETA со ссылкой на AFP.

В совместном пресс-релизе Google и энергокомпания NextEra Energy сообщили, что закрытая в 2020 году атомная электростанция Duane Arnold Energy Center возобновит работу в 2029 году «с целью обеспечить работу растущей облачной и ИИ-инфраструктуры Google в Айове».

Google подписала 25-летнее соглашение о покупке электроэнергии с этой АЭС после её повторного запуска. Электростанция на 100% будет принадлежать компании NextEra, которая достигла соглашения с миноритарными акционерами о выкупе доли, которая ей на данный момент не принадлежит.

«В то время как Соединённые Штаты вступают в новую эпоху инноваций и возможностей, движущей силой которой становится ИИ, эта стратегическая партнёрская инициатива нацелена на то, чтобы дать Google возможность ответственно наращивать свои бизнес-потребности», — говорится в заявлении, в котором атомная энергия положительно охарактеризована как источник энергии, не связанный с выбросами углерода.

ИИ стал важным источником растущего спроса на электроэнергию. Международное энергетическое агентство (IEA) в апреле спрогнозировало, что потребление электроэнергии со стороны дата-центров к 2030 году более чем удвоится.

Google также объявила о других инициативах по обеспечению энергоснабжения, в том числе о создании совместного предприятия с Elementl Power для развития трёх современных АЭС в США.