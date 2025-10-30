Baltijas balss logotype
Китай планирует высадить людей на Луну к 2030 году

Техно
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Китай планирует высадить людей на Луну к 2030 году

Китай продолжает прорабатывать вопросы, связанные с высадкой тайконавтов на поверхность Луны к 2030 году. Об этом заявил официальный представитель Управления программы пилотируемых космических полётов КНР Чжан Цзинбо.

«В плане проработки вопросов, касающихся реализации пилотируемой лунной программы, мы успешно продвигаемся вперёд», — заявил Цзинбо во время недавней пресс-конференции.

В ходе общения с журналистами он рассказал, что уже завершена работа над первоначальными прототипами ракеты-носителя «Чанчжэн-10» (CZ-10), космического корабля «Мэнчжоу», посадочного и служебного модулей, а также лунохода, которые планируется задействовать в процессе реализации лунной миссии.

Цзинбо также подтвердил, что намеченный график по высадке человека на поверхность спутника нашей планеты остаётся неизменным.

Американцы планируют слетать на Луну уже в 2026 году. Однако эти планы могут быть отложены на год или более.

#луна
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

