Сыр снижает у японцев риск деменции. Ученые объяснили, почему 0 246

Техно
Дата публикации: 30.10.2025
Euronews
Изображение к статье: Сыр снижает у японцев риск деменции. Ученые объяснили, почему
ФОТО: pixabay

Регулярное - хотя бы раз в неделю - употребление сыра может снижать вероятность развития деменции. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nutrients.

Исследователи взяли за основу данные о примерно 8 тысячах японцев в возрасте от 65 лет, сравнив когнитивное здоровье двух групп - тех, кто регулярно ел сыр, и тех, кто этот молочный продукт употреблял редко или вообще не включал в рацион.

За пожилыми наблюдали в рамках национального проекта JAGES с 2019 по 2022 год. Исследователи заметили, что у регулярных потребителей сыра темп развития деменции в течение трех лет оказался на 24% ниже, чем у тех, кто сыр не ест.

К концу многолетнего проекта деменцию диагностировали у 3,4% потребителей сыра, в другой группе доля заболевших составила 4,45% . Разница, казалось бы, невелика, однако эксперты говорят о тенденции - в первой группе зафиксировано на 10 случаев деменции на каждую тысячу пожилых меньше.

Чем сыр полезен для мозга?

Эксперты называют несколько возможных причин. В опубликованной статье отмечается, что сыр "содержит белки и незаменимые аминокислоты, которые поддерживают работу нейронов, а также жирорастворимые витамины, такие как витамин K2, который играет роль в здоровье сосудов и гомеостазе кальция".

Есть также данные о том, что кисломолочные продукты могут уменьшать воспалительные процессы в организме, позитивно влияя на ось "кишечник-мозг". Сыры, напоминают авторы статьи, помогают и в снижении риска сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, которые в свою очередь, как считается, могут стать триггером деменции.

Тем не менее исследователи предупреждают, что полученные результаты не следует трактовать как окончательное доказательство того, что сыр предотвращает деменцию. По мнению ученых, в Японии эффект от употребления сыра может быть особенно выраженным из-за низкого общего потребления молочных продуктов.

В 2021 году с деменцией жили более 50 миллионов человек по всему миру, по прогнозам ВОЗ, то к 2050 году эта цифра может вырасти в три с лишним раза.

#деменция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
