Исправлена раздражающая проблема Windows 0 241

Техно
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Исправлена раздражающая проблема Windows
ФОТО: Unsplash

В Windows исправили ошибку, из-за которой ОС не выключала ПК после обновления.

Корпорация Microsoft исправила ошибки, вызывающие проблемы при обновлении Windows. Об этом сообщает издание Neowin.

Соответствующие апдейты нашли в обновлении KB5067036, которое принесло в Windows новое меню «Пуск», улучшение искусственного интеллекта и прочие функции, устранение ряда проблем. Также в нем исправили ошибку 0x800f0983, которая возникала при установке обновлений. Специалисты медиа назвали ее раздражающей.

Из-за бага операционной системы (ОС) обновления устанавливались неправильно. Так, если пользователь нажимал на кнопку «Обновить и завершить работу», Windows устанавливала апдейт, но перезапускала систему, а не выключала персональный компьютер (ПК).

Также инженеры Microsoft рассказали, что исправили неполадку, из-за которой приложение Media Creation Tool не работало на устройствах Arm64. Журналисты Neowin отметили, что обновление KB5067036 доступно для всех пользователей.

Видео