Все старые iPhone призвали срочно обновить 0 429

Техно
Дата публикации: 10.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Все старые iPhone призвали срочно обновить
ФОТО: Unsplash

Apple выпустила iOS 18.7.2, исправив 25 уязвимостей, и призвала обновить софт для iPhone.

Корпорация Apple выпустила срочное обновление для iPhone прошлых поколений. На это обратил внимание журнал Forbes.

Журналисты медиа заметили, что компания представила апдейт iOS 18.7.2 через два дня после выхода iOS 26.1 и iPadOS 26.1. Обновление iOS 18.7.2 выпустили для тех, кто не обновил свой смартфон — либо из-за нежелания переходить на iOS 26, либо из-за того, что iPhone не поддерживает более новую версию операционной системы (ОС).

Специалисты отметили, что обновление исправляет около 25 уязвимостей и ошибок, связанных с проблемами безопасности смартфонов. Оно доступно в разделе «Обновление ПО» настроек iPhone, его размер составляет 755 мегабайт. В Apple призвали всех владельцев фирменных устройств не игнорировать апдейт.

Журналисты Forbes обратили внимание, что iOS 18.7.2 можно установить на все iPhone, которые поддерживают iOS 18 и 17. В том числе, обновление можно установить на iPhone Xs, Xs Max и Xr, которые не получили поддержки iOS 26. Соответственно, на iPhone, которые имеют поддержку самой актуальной ОС, iOS 18.7.2 устанавливать не надо.

В конце октября журналисты издания 9to5Mac рассказали о функции Adaptive Power, которая способна увеличить время автономной работы смартфона. Она работает на iPhone 15 Pro и 15 Pro Max и на всех устройствах новой серии iPhone 16 и 17.

#iphone
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
