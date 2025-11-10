Корпорация Apple выпустила срочное обновление для iPhone прошлых поколений. На это обратил внимание журнал Forbes.

Журналисты медиа заметили, что компания представила апдейт iOS 18.7.2 через два дня после выхода iOS 26.1 и iPadOS 26.1. Обновление iOS 18.7.2 выпустили для тех, кто не обновил свой смартфон — либо из-за нежелания переходить на iOS 26, либо из-за того, что iPhone не поддерживает более новую версию операционной системы (ОС).

Специалисты отметили, что обновление исправляет около 25 уязвимостей и ошибок, связанных с проблемами безопасности смартфонов. Оно доступно в разделе «Обновление ПО» настроек iPhone, его размер составляет 755 мегабайт. В Apple призвали всех владельцев фирменных устройств не игнорировать апдейт.

Журналисты Forbes обратили внимание, что iOS 18.7.2 можно установить на все iPhone, которые поддерживают iOS 18 и 17. В том числе, обновление можно установить на iPhone Xs, Xs Max и Xr, которые не получили поддержки iOS 26. Соответственно, на iPhone, которые имеют поддержку самой актуальной ОС, iOS 18.7.2 устанавливать не надо.

