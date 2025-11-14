Baltijas balss logotype
Трое китайских астронавтов вернулись на Землю 0 233

Техно
Дата публикации: 14.11.2025
BB.LV
ФОТО: пресс-фото

Трое китайских астронавтов в пятницу вернулись на Землю с китайской космической станции «Тяньгун» («Небесный дворец»), сообщил Китайский национальный космический агентство (CMSA). Их возвращение было ранее отложено из-за возможного столкновения с космическим мусором, пишет LETA со ссылкой на AP.

Капсула с тремя астронавтами приземлилась в районе Внутренней Монголии в Китае.

Чэнь Дун, Чэнь Чжунчжуй и Ван Цзэ должны были вернуться на Землю 5 ноября — через четыре дня после прибытия новой команды астронавтов на корабле «Shenzhou-21».

Однако возвращение задержалось более чем на неделю после того, как в иллюминаторе возвращаемой капсулы корабля «Shenzhou-20» были обнаружены мелкие трещины, предположительно вызванные ударом космического мусора.

Теперь астронавты вернулись на Землю на борту «Shenzhou-21», а корабль «Shenzhou-20» останется на орбите. Пока неизвестно, повлияет ли замена корабля на дальнейшие миссии.

Смены экипажа на космической станции «Тяньгун» происходят каждые шесть месяцев, и каждый экипаж состоит из трёх человек.

Китай начал отправлять людей в космос в 2003 году. Станция «Тяньгун» стала кульминацией этих усилий и предметом гордости Пекина — это вторая в мире обитаемая космическая станция после Международной космической станции (МКС), управляемой NASA. При этом Китаю запрещён доступ к МКС.

Цель Китая — до конца текущего десятилетия отправить пилотируемую миссию на Луну, а в дальнейшем построить на ней базу.

#космос #луна #Китай
Видео