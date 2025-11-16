Baltijas balss logotype
Windows по ошибке начала стирать данные ПК 0 781

Техно
Дата публикации: 16.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Windows по ошибке начала стирать данные ПК
ФОТО: Global Look Press

В Windows нашли ошибку, вызывающую процесс восстановления и стирания данных.

В корпорации Microsoft рассказали об ошибке, которая может уничтожить все данные на компьютере с Windows. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Функция BitLocker в операционных системах (ОС) Microsoft отвечает за шифрование данных. Журналисты обратили внимание, что из-за неизвестной ошибки ОС может произвольно инициировать процесс восстановления и потребовать ключ восстановления. Авторы медиа объяснили, что если его не ввести, то Windows удалит все хранящиеся на устройстве данные.

В Microsoft признали наличие проблемы и заявили, что она начала проявляться в Windows 11 версий 25H2 и 24H2 и даже Windows 10. Также инженеры заметили, что чаще всего неполадки возникают на компьютерах с процессорами Intel и активированной функцией Connected Standby.

Журналисты Windows Latest отметили, что пользователям необходимо создать ключ восстановления BitLocker и сохранить его в безопасном месте — вне компьютера на Windows. «Создайте резервную копию ключа восстановления BitLocker и, желательно, еще одну копию», — посоветовали авторы. Также они отметили, что функцию шифрования данных можно отключить через настройки.

Оставить комментарий

