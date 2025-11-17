Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Акции Zymeworks и Jazz взлетели после успешных испытаний лекарства от рака 0 214

Техно
Дата публикации: 17.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Акции Zymeworks и Jazz взлетели после успешных испытаний лекарства от рака

Акции двух фармацевтических компаний, Zymeworks и Jazz Pharmaceuticals, резко выросли после того, как они опубликовали успешные первичные результаты поздней стадии клинических испытаний препарата для лечения некоторых видов рака, пишет MarketWatch.

Бумаги Zymeworks на старте торгов на бирже Nasdaq в США выросли на 37%. Акции Jazz Pharmaceuticals прибавляли 20,2%.

Zymeworks и Jazz Pharmaceuticals разрабатывают препарат Ziihera. Его действующее вещество — занидатамиб, оно используется комбинации с химиотерапией и блокирует рост HER2 — белка-рецептора, количество которого сильно увеличивается при некоторых видах рака и провоцирует бесконтрольное и быстрое деление раковых клеток.

В частности, Ziihera направлен на лечение таких заболеваний, как рак желудка, желудочно-кишечного тракта и пищевода. Свежие результаты клинических испытаний подтверждают общий баланс пользы и риска при применении Ziihera.

Сейчас Ziihera одобрен для применения в США, Европе и Китае в качестве второй линии терапии при лечении рака желчных путей. В терапии рака могут быть несколько линий: в первую включают препараты, которые считаются наиболее эффективными и безопасными.

Zymeworks и Jazz Pharmaceuticals планируют подать дополнительную заявку на получение лицензии на препарат в первой половине 2026 года, чтобы препарат использовался при терапии первой линии.

Результаты исследований Jazz планирует представить на медицинской конференции в первом квартале 2026 года и опубликовать их в рецензируемом научном журнале, пишет Barron’s.

Также компания хочет подать заявку на их включение в клинические рекомендации Национальной комплексной онкологической сети. Глава отдела исследований и разработок Jazz Роб Якоб Янноне уверен в том, что результаты «изменят клиническую практику».

Читайте нас также:
#биржа #онкология #акции #рак #фармацевтика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разгадана тайна двух странных гигантских «сгустков» в недрах Земли: ученые нашли объяснение
Изображение к статье: Физики 200 лет распространяли чушь о причинах скольжения на льду — теперь-то всё стало ясно
Изображение к статье: Земной мох девять месяцев провёл в открытом космосе и выжил — на очереди озеленение Марса
Изображение к статье: Ледник в Антарктиде рухнул с рекордной скоростью: как быстро повысится уровень океана

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео