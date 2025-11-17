Акции двух фармацевтических компаний, Zymeworks и Jazz Pharmaceuticals, резко выросли после того, как они опубликовали успешные первичные результаты поздней стадии клинических испытаний препарата для лечения некоторых видов рака, пишет MarketWatch.

Бумаги Zymeworks на старте торгов на бирже Nasdaq в США выросли на 37%. Акции Jazz Pharmaceuticals прибавляли 20,2%.

Zymeworks и Jazz Pharmaceuticals разрабатывают препарат Ziihera. Его действующее вещество — занидатамиб, оно используется комбинации с химиотерапией и блокирует рост HER2 — белка-рецептора, количество которого сильно увеличивается при некоторых видах рака и провоцирует бесконтрольное и быстрое деление раковых клеток.

В частности, Ziihera направлен на лечение таких заболеваний, как рак желудка, желудочно-кишечного тракта и пищевода. Свежие результаты клинических испытаний подтверждают общий баланс пользы и риска при применении Ziihera.

Сейчас Ziihera одобрен для применения в США, Европе и Китае в качестве второй линии терапии при лечении рака желчных путей. В терапии рака могут быть несколько линий: в первую включают препараты, которые считаются наиболее эффективными и безопасными.

Zymeworks и Jazz Pharmaceuticals планируют подать дополнительную заявку на получение лицензии на препарат в первой половине 2026 года, чтобы препарат использовался при терапии первой линии.

Результаты исследований Jazz планирует представить на медицинской конференции в первом квартале 2026 года и опубликовать их в рецензируемом научном журнале, пишет Barron’s.

Также компания хочет подать заявку на их включение в клинические рекомендации Национальной комплексной онкологической сети. Глава отдела исследований и разработок Jazz Роб Якоб Янноне уверен в том, что результаты «изменят клиническую практику».