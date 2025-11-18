Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Илон Маск жестко раскритиковал Windows 0 232

Техно
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Илон Маск жестко раскритиковал Windows
ФОТО: Unsplash

Илон Маск и глава Epic Games Тим Суини раскритиковали Microsoft и Windows.

Глава Tesla Илон Маск присоединился к критике операционной системы (ОС) Windows. На это обратило внимание издание Windows Latest.

Журналисты медиа заметили, что 14 ноября в соцсетях вышла реклама новых функций искусственного интеллекта (ИИ) Windows с участием популярных блогеров. Многие пользователи встретили рекламные ролики Microsoft с негативом и критикой — в их числе руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск.

Одним из первых высказался глава Epic Games, создавшей игру Fortnite, Тим Суини. Он попросил, чтобы Microsoft позволила размещать панель задач вертикально, как это было в Windows 10, и отключила требование создавать учетную запись. Позже к его критике присоединился Илон Маск, который заметил, что особенно согласен с претензией Суини, касающейся создания аккаунта.

Маск и ранее критиковал ОС от Microsoft. В феврале 2024 года он заявил, что возмущен тем, что при установке Windows 11 нужно создавать аккаунт Microsoft. Предприниматель был обеспокоен тем, что после создания учетной записи доступ к его личным данным получит ИИ от Microsoft.

Журналисты Windows Latest подытожили, что реклама Microsoft спровоцировала волну негодования в соцсетях. «Пользователи в основном настроены враждебно и злобно, а некоторые из них жалуются на реальные проблемы», — подчеркнули авторы.

В начале ноября Microsoft ошибочно разослала уведомления пользователям Windows 10 об окончании поддержки операционной системы. На самом деле ограниченная поддержка обновлениями останется еще минимум на год.

Читайте нас также:
#Илон Маск #искусственный интеллект #Tesla #microsoft #spacex #технологии #windows #IT
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разгадана тайна двух странных гигантских «сгустков» в недрах Земли: ученые нашли объяснение
Изображение к статье: Физики 200 лет распространяли чушь о причинах скольжения на льду — теперь-то всё стало ясно
Изображение к статье: Земной мох девять месяцев провёл в открытом космосе и выжил — на очереди озеленение Марса
Изображение к статье: Ледник в Антарктиде рухнул с рекордной скоростью: как быстро повысится уровень океана

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео