NASA обнаружило на Марсе камень, которому там не место 0 415

Техно
Дата публикации: 19.11.2025
Focus
Изображение к статье: NASA обнаружило на Марсе камень, которому там не место
ФОТО: NASA

Марсоход NASA Perseverance продолжает изучать поверхность Красной планеты, и на этот раз он нашел нечто интересное. Речь идет о камне, который вероятно, прилетел на планету из космоса, пишет Фокус.

Необычны камень был найден в районе кратера Езеро. Его диаметр составляет 80 см, а назвали его Фиппсаксла. У NASA есть две фотографии этого камня, на которых он запечатлен с разного расстояния, пишет Science Alert.

Уникальным Фиппсакслу делает его состав, который богат железом и никелем. Такой состав указывает на то, что камень скорее всего, прилетел на Марс из космоса, и является метеоритом.

По словам ученых, железо-никелевые метеориты встречаются гораздо реже, чем каменные. Такие метеориты образовывались на заре формирования Солнечной системы.

Исследователи из NASA обратили внимание на камень из-за его необычной формы. Этот камень выглядит крупнее остальных, возвышаясь над другими объектами. Perseverance сделал пару снимков с помощью одной из современных камер Mastcam-Z, закрепленных на его мачте.

После этого марсоход использовал лазеры и спектрометры на своем приборе SuperCam, чтобы провести химический анализ камня Фиппсакслы. Именно в ходе этого анализа обнаружилось содержания железа и никеля в метеорите.

Несмотря на то, что камень является гостем из далекого космоса, его присутствие на Марсе не является неожиданностью. Железо-никелевые метеориты уже находили в других местах Марса, поэтому удивительно, что Perseverance не наткнулся на них раньше.

Для подтверждения того, что это действительно метеорит, находящийся на поверхности Марса, потребуется дополнительный анализ.

Фокус

#космос #астрономия #Марс #метеорит
Видео