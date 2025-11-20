Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Владелец смартфона не обновил устройство и не выжил 0 3711

Техно
Дата публикации: 20.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Владелец смартфона не обновил устройство и не выжил
ФОТО: Freepik

The Guardian: мужчина со старым смартфоном не смог дозвониться до скорой помощи.

Пользователь смартфона Samsung из Австралии не смог дозвониться до служб экстренной помощи из-за проблем с устройством и не выжил. На это обратило внимание издание The Guardian.

Происшествие случилось 13 ноября в австралийском Сиднее. Неназванному мужчине срочно потребовалась помощь медиков, однако он не смог дозвониться по телефону экстренных служб. Пострадавшего нашли позже, но спасти его не удалось. Как оказалось, мужчина не смог связаться с врачами скорой помощи из-за того, что его смартфон не поддерживал звонки на экстренную линию.

Позже оператор TPG, которым пользовался пострадавший, объяснил, что многие не обновленные вовремя смартфоны Samsung могут не поддерживать звонки по 000 — номеру экстренных служб в Австралии. Аппараты настроены таким образом, что при наборе 000 они переходят в 3G-режим. Однако сеть 3G в регионе отключена, и поэтому звонки по некоторым номерам перестали проходить.

В заявлении для издания Android Authority корпорация Samsung отметила, что настоятельно рекомендует вовремя обновлять программное обеспечение (ПО) на смартфонах. «Это имеет решающее значение для поддержания высочайших стандартов безопасности, надежности и производительности», — заключили в компании.

Читайте нас также:
#Австралия #безопасность #технологии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
3
1
1
0
10

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Разгадана тайна двух странных гигантских «сгустков» в недрах Земли: ученые нашли объяснение
Изображение к статье: Физики 200 лет распространяли чушь о причинах скольжения на льду — теперь-то всё стало ясно
Изображение к статье: Земной мох девять месяцев провёл в открытом космосе и выжил — на очереди озеленение Марса
Изображение к статье: Ледник в Антарктиде рухнул с рекордной скоростью: как быстро повысится уровень океана

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео