В ноябре следующего года во всей Европейской Союзе (ЕС), в том числе и в Латвии, должны вступить в силу новые правила в сфере кредитования. Они могут осложнить или удорожить покупку мобильных телефонов в рассрочку. Об этом беспокоятся продавцы телефонов. Объясняем, что ожидается и не останутся ли из-за этого часть людей без новых телефонов, пишет Otkrito.lv.

Покупкe в рассрочку, которая сейчас предлагается покупателям мобильных телефонов, могут признать видом кредитования. А это означает больший бюрократический груз и «переквалификацию» продавцов мобильных телефонов в кредитодателей. Также может быть отменено условие, что телефон, купленный в рассрочку у оператора связи, определенное время (например, до полной выплаты) должен быть подключен к конкретному оператору. В результате продажа телефонов операторам может стать менее выгодной.

Что выгодно людям

Операторы мобильной связи обеспокоены тем, что через год процесс продажи смартфонов может стать еще более бюрократизированным, что может удорожить эти услуги.

Исполняющий обязанности коммерческого директора Tele2 Раймонд Яншевскис сказал Kas Jauns Avīze, что возможно вскоре люди не смогут покупать мобильные телефоны в рассрочку, а это для многих очень важно: «Цифры показывают, что для большинства клиентов важно иметь возможность разделить оплату за телефон на несколько частей. Причем это относится не только к премиальному сегменту — в бюджетном сегменте до 70% телефонов приобретаются в рассрочку. Это неудивительно, учитывая экономическую ситуацию в стране».

Эти данные показывают, что важно не вводить ограничения на покупку телефонов в рассрочку. Сейчас об этом идут обсуждения в государственных институциях.

«Ограничения, которые предполагают детальную оценку платежеспособности покупателя, точно не способствовали бы распространению цифровых услуг в регионах и среди менее обеспеченных людей, потому что переход от кнопочных телефонов к смартфонам стал бы еще медленнее», — подчеркивает Раймонд Яншевскис.

Текущая система продажи телефонов позволяет потребителям получить современное устройство без большой единовременной выплаты, а для операторов и поставщиков рассрочки это важный сегмент продаж.

Руководитель коммерции устройств Bite Latvija Роберт Бирнбаумс отмечает: «Беспроцентная рассрочка стала важной частью цифровой повседневности жителей Латвии, и ограничения в этой сфере создадут риск того, что части людей станет труднее получить доступ к новым технологиям».

Пользователи и продавцы ведут себя ответственно

Сейчас вопрос рассматривается в Министерстве экономики и связан с внедрением директивы ЕС. «Мы уже сейчас оцениваем платежеспособность клиентов, чтобы принять решение о продаже телефона в рассрочку, и данные показывают, что делаем это очень качественно. Поэтому считаем, что нужно придерживаться текущей системы. Кроме того, дополнительная бюрократия увеличит издержки, что может отразиться как на конечной цене телефонов, так и на доступности рассрочки», — поясняет Раймонд Яншевскис.

Важно отметить, что пользователи мобильных телефонов в целом очень ответственно исполняют свои обязательства — просроченными остаются лишь около 3% общих сумм, которые клиенты должны за устройства. Это подтверждает, что мобильная связь стала одной из базовых потребностей, и клиенты тщательно планируют платежи и за услуги связи, и за устройства, сообщает Tele2.

Изменения в кредитовании во всем ЕС

В октябре 2023 года была принята директива ЕС 2023/2225 о потребительских кредитных договорах, которая заменила прежнюю директиву. Ее цель — улучшить защиту потребителей с учетом цифровизации и развития новых форм кредитования.

Государства-члены должны внедрить директиву в свои законы до 20 ноября следующего года. В Латвии это будет сделано через поправки в Закон о защите прав потребителей. Директива касается кредитных договоров, с помощью которых потребитель получает товар или услугу с отсроченным или разделенным платежом.

Что это означает?

Если покупка мобильного телефона в рассрочку будет классифицирована как потребительский кредитный договор, могут появиться следующие требования:

обязательная оценка платежеспособности; более широкие требования к информированию потребителя; четкие и детальные условия договора. Если национальные законы отнесут рассрочку к кредитованию, продавцам и операторам придется соблюдать дополнительные требования: больший административный груз; увеличение затрат; потенциальное снижение доступности рассрочки.

Если требования станут жестче (обязательные проверки платежеспособности, гарантии, большой первоначальный взнос), может возникнуть ситуация, когда части потребителей, особенно с низкими доходами, станет сложнее купить телефон в рассрочку; снизится спрос; замедлится технологическое обновление, особенно в регионах; беспроцентные предложения станут реже или дороже.

Обсуждения процесса

Представитель по коммуникации LMT Элина Вайводе объясняет: «В процессе участвуют Министерство экономики, Центр защиты прав потребителей и представители отрасли. Сейчас идет уточнение и согласование регулирования».

Она подчеркивает, что возможность рассрочки не находится под угрозой — такого сценария не планируют, и он не обсуждается. Телефоны и дальше будут доступными в рассрочку. В центре обсуждения — сам процесс: как именно будет предоставляться услуга и какие дополнительные шаги будет нужно сделать при оценке платежеспособности клиента. Отдельные требования могут измениться, но сама возможность — покупка устройства в рассрочку — останется.

В Министерстве экономики пояснили, что цель нового законопроекта — улучшить защиту потребителей и адаптировать регулирование к современным тенденциям. Отсроченные платежи и формат «купи сейчас, плати позже» часто связаны с повышенными рисками, поэтому к ним планируют применять оценку платежеспособности, требования к информированию и стандартную европейскую информационную форму.