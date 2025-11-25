Baltijas balss logotype
Китайская космическая программа стремится к рекордам

Техно
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: На околоземной орбите.

На околоземной орбите.

Амбициозный лунный проект Пекин намерен осуществлять совместно с Москвой.

На днях экипаж миссии Shenzhou-20 завершил беспрецедентное космическое путешествие, проведя на орбитальной станции «Тяньгун» 204 дня. Трое китайских космонавтов – Чэнь Дун, Ван Цзе и Чэнь Чжунжуй – установили новый национальный рекорд длительности космического полёта.

Миссия, стартовавшая 24 апреля, первоначально планировала завершиться 5 ноября. Однако технические сложности, предположительно вызванные столкновением с космическим мусором, потребовали дополнительной подготовки и проверки спускаемой капсулы.

Миссия Shenzhou-20 стала девятой экспедицией к станции «Тяньгун» и пятнадцатым пилотируемым полётом Китая. Этот успех демонстрирует растущий потенциал китайской космической программы и её стремление к долгосрочным орбитальным исследованиям.

Будущее китайской космонавтики сосредоточено на освоении Луны (высадка человека к 2030 г.), создании лунной станции совместно с Россией, а также на дальних миссиях к астероидам и Юпитеру. В области околоземной космонавтики Китай развивает свою орбитальную станцию «Тяньгун» и многоразовые транспортные системы, а также планирует создание крупных спутниковых группировок и орбитальных солнечных электростанций.

Исследование космоса

Луна: Планируется создание Международной научной лунной станции совместно с Россией и другими странами. Миссии «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8» исследуют ресурсы Южного полюса Луны и отработают технологии добычи.

Марс и астероиды: В рамках программы «Тяньвэнь» планируются миссии к астероидам (доставка образцов с астероида Kamoʻoalewa) и к Юпитеру.

Межзвездные полеты: Китай рассматривает возможность отправки зонда в межзвездное пространство.

#луна #Марс #космонавты #исследования
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
