Саудовская Аравия строит плавающий порт размером в 33 Нью-Йорка 0 482

Техно
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Здесь будет город-сад.

Здесь будет город-сад.

Обработку грузопотоков доверят интеллектуальным системам.

Спутники космической программы Copernicus Европейского космического агентства (ESA) запечатлели строительство порта и логистического центра "Оксагон" (Oxagon) в Саудовской Аравии, который станет «крупнейшей в мире плавающей конструкцией».

g6FQ59kW_gn47U7IXL3QkeMQt9-9YDXW1KSUUmtRT0f_fL2d7QpVO9xAXjA8aw-mYDiA-eOaOSvcpcZ1Tw-ieWyp.jpg

"Оксагон" возводят в юго-западной части Саудовской Аравии. Он станет новым мегаполисом королевства, который, по замыслу властей страны, будет в 33 раза больше Нью-Йорка.

Ожидается, что по завершении строительства Оксагон сможет обрабатывать 12 миллионов TEU (условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств, основана на объеме 20-футового (6,1 метра) интермодального ISO-контейнера). Для сравнения: контейнерооборот морских портов России в 2024 году составил 5,591 миллиона TEU.

Обработку грузопотоков доверят интеллектуальным системам: искусственный интеллект (ИИ) и автономный транспортный парк возьмут на себя оптимизацию логистики, включая работу собственной железнодорожной сети, интегрированной прямо в причальную линию.

Сам «Оксагон» задуман не просто как порт, а как хаб чистых технологий. На его территории разместятся солнечные и ветровые электростанции, а также мощный дата-центр, что утвердит его статус флагмана устойчивого развития и цифровой экономики.

#логистика #строительство #искусственный интеллект #флот #технологии #Саудовская Аравия
