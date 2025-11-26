Baltijas balss logotype
В Кении высыхающее озеро запустило землетрясение: это очень плохие новости для планеты 0 626

Техно
Дата публикации: 26.11.2025
Focus
Изображение к статье: Chris Scholz, Syracuse University

Chris Scholz, Syracuse University

ФОТО: Google Maps

Ученые обнаружили странную сейсмическую активность, которую запустило высыхающее озеро Туркана в Кении. Активность разломов под озером началась после падения уровня поверхностных вод примерно на 100-150 метров, пишет Фокус.

По словам ученых, такое открытие переосмысливает наше представление о тектонических процессах в целом. Если колебание уровня воды в озере может повлиять на земную кору, то изменения климата на Земле могут иметь еще большие последствия, пишет New Atlas.

В котловине Туркана на севере Кении, где под поверхностью простирается древний разлом земной коры, геологи обнаружили странную сейсмическую активность.

Исследование Сиракузского и Оклендского университетов показало, что пересыхание озера Туркана вызвало повышенную активность разломов в Восточно-Африканской рифтовой долине. Это в свою очередь, вызвало подъем магма под земной корой.

Десятилетиями ученые считали, что тектоническая активность является глубинным процессов, который происходит в недрах Земли и вызван конвекцией мантии, движением плит и деформацией земной коры. Но изменения, которые происходили на поверхности планеты, редко брались в расчет.

Результаты нового исследования показали, что изменения на поверхности Земли также могут существенно влиять на тектонические движения.

В своей работе команда ученых объединила палеоклиматические данные с геофизическим моделированием. Исследователям удалось реконструировать уровень воды в озере Туркана за последние 20 тыс. лет. Изменение в уровне воды сравнили со смещением разломов и потоком магмы под земной корой.

Выяснилось, что по мере того, как уровень воды в озере падал, уменьшалась нагрузка на земную кору. Это способствовало смещению разломов и увеличению количества магмы. Данные показали, что при снижении уровня озера в засушливые периоды линии разломов двигались быстрее, а поток магмы был сильнее.

Такие данные согласуются с результатами других исследований, которые проводились в Исландии и США. Там таяние ледников, которые давили на поверхность Земли, связали с усилением тектонической активности.

Все эти исследования, по словам ученых, указывают на более глубокую связь с изменениями на поверхности и движением разломов и магмы глубоко под землей.

Фокус

#Африка #исследования #изменение климата
