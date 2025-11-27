Baltijas balss logotype
Марсоход NASA сделал неожиданное открытие на Марсе: электричество гуляет по планете

Техно
Дата публикации: 27.11.2025
Focus
Изображение к статье: Пылевой вихрь на Марсе.

Пылевой вихрь на Марсе.

ФОТО: NASA

Марсоход Perseverance впервые зафиксировал звуковые свидетельства электрических разрядов в атмосфере Марса. То есть впервые были обнаружены молнии, пишет Фокус.

Благодаря данным марсохода NASA Perseverance, ученые впервые обнаружили электрические разряды, зафиксированные во время пылевых бурь на Марсе. По сути ученые подтвердили, что на Красной планете существуют молнии, но они не совсем такие, как на Земле. Исследование опубликовано в журнале Nature, пишет ScienceAlert.

Астрономы ранее наблюдали молнии и на других планетах Солнечной системы, в атмосферах Юпитера и Сатурна. Поскольку Марс холодный и сухой, ученые долгое время предполагали, что в воздухе может накапливаться электрический заряд, особенно во время пылевых бурь, когда частицы трутся друг о друга, а затем разряжаются. Но до сих пор подтверждения того, что на Марсе есть молнии, не было.

Ученые предполагали, что если электрические разряды происходят на Марсе, то они, скорее всего, происходят вблизи поверхности, где атмосферное давление самое высокое.

Марсоход Perseverance, оснащен прибором, способным обнаруживать признаки молний, что и удалось сделать колесному аппарату NASA. Исследователи проанализировали данные, собранные микрофоном SuperCam марсохода Perseverance. Они искали признаки электрического разряда вы пылевых бурях. В результате они обнаружили мини-молнии на Марсе.

Одним из признаков такой молнии был зафиксированный крошечный раскат грома, создаваемый электрическим разрядом, нагревающим и расширяющим воздух. Ученые выяснили, что подавляющее большинство молний возникает во время пылевых бурь на Марсе.

Эти молнии не такие сильные, как на Земле, но самое главное, что они действительно существуют. Это открытие поможет в разработке технологий, необходимых для защиты будущего оборудования на Марсе от электрических разрядов. Для будущих астронавтов, ступивших на Красную планету, эти слабые разряды не будут представлять опасности в то смысле, что люди не будут поражены электрическим током. Но со временем электрические разряды, по сути, короткие замыкания, возникающие между молекулами воздуха, могут нарушить работу или повредить электронные устройства, включая скафандры.

Ученые считают, что электрические разряды на Марсе могут играть важную роль в химических реакциях в атмосфере планеты. Некоторые теории возникновения жизни на Земле рассматривают молнии как средство доставки необходимых компонентов для превращения скопления молекул в биологическую форму. Если на Марсе есть молнии, то ученые могут учитывать этот фактор при оценке вероятности существования там жизни.

Фокус

#электричество #технологии #астрономия #Марс
Изображение к статье: В дни школьных каникул в Риге пройдет мюзикл «Снежная Королева»
Люблю!
Изображение к статье: Правильные жиры: какие продукты помогут сохранить здоровье и красоту
Люблю!
Изображение к статье: Oak Mining представляет Smart Mining 3.0: удалённый майнинг BTC с ежедневным доходом в $8566
Бизнес
Изображение к статье: У Андрея Ермака проходят обыски
В мире
Изображение к статье: Минус 10%, но не для всех: кому реально уменьшат расходы на электроэнергию
Бизнес
Изображение к статье: В саду Института садоводства впервые засияют подсвеченные скульптуры и художественные инсталляции
Люблю!
