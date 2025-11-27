Starlink — это глобальная система высокоскоростного спутникового интернета, созданная американской компанией SpaceX Илона Маска.

Ее ключевое отличие от традиционных спутниковых провайдеров — использование не единичных аппаратов на высокой орбите, а массового созвездия из тысяч малых спутников, размещенных на низкой околоземной орбите. Это позволяет обеспечить широкополосный доступ в сеть с низкой задержкой сигнала в самых удаленных и труднодоступных регионах мира, где отсутствует наземная инфраструктура.

В РФ заявили, что первоочередная задача — обеспечить доступность технологии для российских потребителей не только с точки зрения покрытия, но и стоимости. В Москве утверждают, что система позволит совершить «качественный скачок» в обеспечении связью отдаленных регионов страны, где традиционные способы доставки сигнала требуют высоких затрат.

Спутники группировки «Рассвет» смогут предоставлять широкополосный интернет в любой точке Земли, включая подключение на борту самолетов и поездов. Согласно планам, коммерческий запуск сервиса намечен на 2027 год, когда на орбите будет работать более 250 аппаратов. К 2035 году группировка может вырасти до 900 спутников, что позволит обеспечить глобальное покрытие.