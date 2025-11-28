Baltijas balss logotype
Похоже, мир ждет авиационный коллапс: Airbus массово отзывает один из самых популярных самолетов 0 2521

Техно
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Похоже, мир ждет авиационный коллапс: Airbus массово отзывает один из самых популярных самолетов

Аэрокосмическая корпорация Airbus объявила, что отзывает «значительное число» самолетов семейства A320, чтобы изменить программное обеспечение, сообщает Reuters 28 ноября.

В заявлении Airbus, направленном авиакомпаниям, говорится, что программное обеспечение нужно заменить до следующего планового рейса.

Источники Reuters в отрасли считают, что это приведет к сбоям в работе половины мирового парка самолетов и затронет несколько тысяч авиалайнеров. Агентство указывает, что это может привести к отменам и задержкам рейсов в один из самых оживленных туристических уик-эндов года в США и других странах.

В Airbus заявили, что недавний инцидент с самолетом семейства A320 показал, что интенсивное солнечное излучение может повредить данные, критически важные для функционирования систем управления полетом.

По данным Reuters, речь идет о рейсе JetBlue из Канкуна (Мексика) в Ньюарк (США) 30 октября, когда после резкой потери высоты несколько пассажиров получили травмы. После того, как возникли проблемы с системой управления полетом, самолет JetBlue совершил аварийную посадку в Тампе, штат Флорида.

Это один из крупнейших массовых отзывов самолетов Airbus за 55 лет истории компании. В эксплуатации находится около 11 300 самолетов семейства A320, в том числе 6440 самолетов основной модели A320, которые впервые начали использовать в 1987 году. После того, как Airbus выпустил заявление об отзыве самолетов, в воздухе по всему миру находились около трех тысяч лайнеров семейства A320.

#авиация #безопасность полетов
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
