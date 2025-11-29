Baltijas balss logotype
Из-за обледенения контактных сетей в Латвии вместо электричек выводят дизельпоезда 0 436

Техно
Дата публикации: 29.11.2025
LETA
Изображение к статье: Из-за обледенения контактных сетей в Латвии вместо электричек выводят дизельпоезда

В субботу на движение пассажирских электропоездов в Латвии влияет обледенение воздушной контактной сети, из-за чего многие поезда задерживаются.

Как сообщила представитель "Pasažieru vilciens" Сигита Паула, задержки в основном касаются Тукумсской и Саулкрастской линий, где ледяной дождь вызывает постоянное обледенение и значительно затрудняет движение поездов.

Она подчеркнула, что "Vivi" старается минимизировать задержки, и на нескольких маршрутах будут поданы дизельные поезда.

Пассажирам предлагается следить за информацией об оперативных изменениях в расписании поездов в мобильном приложении "Vivi Latvija" или на сайте "vivi.lv".

"Vivi" напоминает пассажирам, что в случае задержки или отмены рейса они могут получить возврат денег за билет или компенсацию расходов, понесенных при использовании другого транспорта. Заявление можно подать в электронном виде на сайте "vivi.lv", в Центре обслуживания клиентов "Vivi" или в билетной кассе.

#Латвия #транспорт #Pasažieru Vilciens #компенсация #электропоезда
