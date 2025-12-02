Исследовательская группа Five Percent опубликовала аналитический доклад, в котором изучила онлайн-контент, опубликованный с января 2020-го по май 2025 года. Результаты показывают, что привычный нам Интернет потихоньку умирает, тексты, созданные людьми, уходят в небытие. Их со страшной скоростью замещают тексты, созданные с помощью инструментов машинного обучения. Так, они впервые обогнали человеческие примерно в конце прошлого года.

Хотя количество статей, созданных ИИ, резко выросло после запуска ChatGPT, мы не наблюдаем продолжения этой тенденции. Напротив, доля ИИ-генерированных материалов оставалась относительно стабильной последние 12 месяцев. Мы предполагаем, что это связано с тем, что статьи, созданные ИИ, плохо ранжируются в поисковиках, что подтверждает отдельное исследование.

Таким образом, одна из версий: Google действительно неплохо справляется с фильтрацией ИИ-мусора. Либо же ИИ научился идеально имитировать людей.

По поводу точности самого исследования. Оно основывалось на одном алгоритме — бесплатном инструменте Surfer. Это не самый надежный метод. Однако Five Percent протестировали этот алгоритм на 15 000 статей, опубликованных в 2020–2022 годах (предположительно написанных людьми), и получили 4,2% ложных срабатываний.

Чтобы оценить долю пропущенных ИИ-текстов, авторы сгенерировали 6009 статей при помощи GPT-4o, прогнали их через Surfer и выяснили, что 99,4% из них корректно определились как созданные ИИ.

В Five Percent подробно описали методику, в том числе то, как именно GPT-4o генерировал тестовые тексты. Но очевидно, что это не охватывает весь диапазон реальных запросов, которые используют авторы, поэтому точность исследования все еще вызывает вопросы.

Иными словами, возможно, дело не в том, что рост ИИ-контента остановился, а в том, что алгоритмам стало труднее его распознавать.

Но вполне вероятно, что Google действительно научился подавлять хотя бы часть ИИ-мусора, и это само по себе заставляет издателей возвращаться к «дорогим, но надежным» авторам из плоти и крови.