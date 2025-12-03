При запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Кабиной обслуживания называют выдвигающуюся из бетонной стены газохода (сооружения, по которому от ракеты отводят газы) конструкцию в несколько уровней. Именно в ней часть стартового расчета перед пуском ставит на ракету бруски со спецустройством, с помощью которых запускаются двигатели ракет разработки Королева — то есть «Союзов», на которых мы выводим в космос и людей, и грузовые корабли «Прогресс». Те, в свою очередь, доставляют грузы для пилотируемых орбитальных станций.

Через кабину обслуживания делают еще много чего, но мы даже не будем на этом останавливаться. Ясно одно: если брусков не будет — двигатели ракет семейства Р-7 запустить не получится. Это не Falcon 9.

Следовательно, падение кабины обслуживания в газоход практически исключает запланированный запуск грузового корабля «Прогресс» к МКС в декабре 2025 года. Более важно другое: оно исключает вообще любой запуск российских нагрузок к МКС до завершения существенных работ на Земле. Любой, включая грузовой. Пока станцию будут снабжать только американцы: другие отечественные космодромы для пилотируемых пусков не готовы, и довести их до этой готовности будет дольше, чем восстановить стартовое сооружение №31.

«Роскосмос» сравнительно оперативно сообщил, что все восстановят и что резервные элементы для таких работ есть. Однако не указал никаких конкретных сроков. И для этого есть весомые причины.

Во-первых, кабину обслуживания никто никогда в истории космонавтики не терял. В 2018 году при старте с Восточного сдуло крышку, защищающую похожую кабину при старте от газов ракетных двигателей. Но поставить крышку — одно, а сделать новую кабину — другое.

Во-вторых, кабина обслуживания 8У216 — давно не серийное изделие. Ведь межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, для которой ее когда-то приняли в эксплуатацию, уже давно нет на боевом дежурстве. А для гражданской космонавтики серию таких изделий никто и не планировал строить. На примере американской космонавтики известно, что космическое изделие из прошлой эпохи быстро построить в наши дни нельзя: нет тех типоразмеров (буквально вплоть до болтов), иной раз и сплавы нужные уже не выпускают.

Поэтому «резервные элементы» из сообщения «Роскосмоса» расшифровываются просто: рядом с площадкой №31 где рухнула вниз кабина, есть площадка №1. С нее когда-то летал Гагарин, а в 2010-х, в рамках «оптимизации», ее вывели из эксплуатации.

Это у Маска с его частной конторой, где собаки свободно ходят по космодрому, можно взять, распилить тут, перенести сюда и собрать за несколько недель. У «Роскосмоса» так не получится, потому что это госучереждение. Нужно будет провести конкурс на выполнение работ. К нему подготовить документацию. Любой, кто работал в бюджетных учреждениях, сразу понимает, что быстро такое не делается. Хорошо, если чисто бумажную часть работы реализуют за пару месяцев...