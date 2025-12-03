Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Россия в ближайшее время не сможет запускать на МКС не только космонавтов, но и грузы 3 369

Техно
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Та самая роковая площадка.

Та самая роковая площадка.

Пока станцию будут снабжать только американцы.

При запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?

Кабиной обслуживания называют выдвигающуюся из бетонной стены газохода (сооружения, по которому от ракеты отводят газы) конструкцию в несколько уровней. Именно в ней часть стартового расчета перед пуском ставит на ракету бруски со спецустройством, с помощью которых запускаются двигатели ракет разработки Королева — то есть «Союзов», на которых мы выводим в космос и людей, и грузовые корабли «Прогресс». Те, в свою очередь, доставляют грузы для пилотируемых орбитальных станций.

Через кабину обслуживания делают еще много чего, но мы даже не будем на этом останавливаться. Ясно одно: если брусков не будет — двигатели ракет семейства Р-7 запустить не получится. Это не Falcon 9.

Следовательно, падение кабины обслуживания в газоход практически исключает запланированный запуск грузового корабля «Прогресс» к МКС в декабре 2025 года. Более важно другое: оно исключает вообще любой запуск российских нагрузок к МКС до завершения существенных работ на Земле. Любой, включая грузовой. Пока станцию будут снабжать только американцы: другие отечественные космодромы для пилотируемых пусков не готовы, и довести их до этой готовности будет дольше, чем восстановить стартовое сооружение №31.

«Роскосмос» сравнительно оперативно сообщил, что все восстановят и что резервные элементы для таких работ есть. Однако не указал никаких конкретных сроков. И для этого есть весомые причины.

Во-первых, кабину обслуживания никто никогда в истории космонавтики не терял. В 2018 году при старте с Восточного сдуло крышку, защищающую похожую кабину при старте от газов ракетных двигателей. Но поставить крышку — одно, а сделать новую кабину — другое.

photo_2025-11-28_15-23-10.jpg

Во-вторых, кабина обслуживания 8У216 — давно не серийное изделие. Ведь межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, для которой ее когда-то приняли в эксплуатацию, уже давно нет на боевом дежурстве. А для гражданской космонавтики серию таких изделий никто и не планировал строить. На примере американской космонавтики известно, что космическое изделие из прошлой эпохи быстро построить в наши дни нельзя: нет тех типоразмеров (буквально вплоть до болтов), иной раз и сплавы нужные уже не выпускают.

Поэтому «резервные элементы» из сообщения «Роскосмоса» расшифровываются просто: рядом с площадкой №31 где рухнула вниз кабина, есть площадка №1. С нее когда-то летал Гагарин, а в 2010-х, в рамках «оптимизации», ее вывели из эксплуатации.

Это у Маска с его частной конторой, где собаки свободно ходят по космодрому, можно взять, распилить тут, перенести сюда и собрать за несколько недель. У «Роскосмоса» так не получится, потому что это госучереждение. Нужно будет провести конкурс на выполнение работ. К нему подготовить документацию. Любой, кто работал в бюджетных учреждениях, сразу понимает, что быстро такое не делается. Хорошо, если чисто бумажную часть работы реализуют за пару месяцев...

Читайте нас также:
#космос #МКС #Роскосмос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • свп
    сила в правде
    3-го декабря

    На космодроме Байконур завершается подготовка к запуску гидрометеорологического космического аппарата "Электро-Л" №5 производства НПО Лавочкина. На орбиту аппарат предстоит вывести ракете-носителю "Протон-М". Старт запланирован на 15 декабря. В очередной раз в статье бред и предоставление заранее ложных свидетельств. Всё идет своим чередом. Несмотря на лающих шакалят. Прошла первая четверть 21 века. Ну, как говориться, кому что. Кто дорос наконец до деревянных перронов, а кто-то развивает свой космос. Но конечно те, у кого деревянные перроны ( позор конечно) рады любом нештатному случаю соседа. М- менталитет

    2
    0
  • С
    Сарказм
    сила в правде
    3-го декабря

    Космос развивает Маск, Безос, китайцы. А кто-то проедает остатки наследия почти вековой давности. Что же касается своим чередом, то ждать-то недолго осталось, посмоотрим, что и откуда они там запустят. А то вранья за поребриком значительно больше, чем правды

    0
    0
  • С
    Сарказм
    3-го декабря

    Гыгыгы, похоже мимоходящий унитазник своем постоянным враньем задолбал не только меня, но и редакцию bb, они уже не в первый раз макают его башкой в дерьмо буквально на следующий день, после того, как он в очередной раз вскукарекнет и прогонит фуфло. Так че там с гагагринским стартом-то, гуглитель?

    2
    4
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Запрет социальных сетей для детей в Австралии сделает их «менее защищёнными» - YouTube
Изображение к статье: Литиевое производство создает огромное количество шлака в стране-континенте. Иконка видео
Изображение к статье: Яркое солнышко не радовало диких трудящихся. Иконка видео
Изображение к статье: Живые люди не выносят конкуренции с ИИ. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Пять тестов для будущего владельца собаки: как найти верного друга
В мире животных
Изображение к статье: Редкоземельные металлы водятся и в ЕС. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Тысячи магазинов Zara продали одежды на 28 миллиардов евро
Бизнес
Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео