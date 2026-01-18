Некоторые компьютеры с Windows 11 перестали выключаться после выхода январского обновления. На это обратило внимание издание Bleeping Computer.

Проблему заметили после выпуска обновления Windows 11 23H2. На неполадки начали жаловаться пользователи, на компьютерах которых была включена функция System Guard Secure Launch. Из-за неизвестной ошибки некоторые персональные компьютеры (ПК) перестали реагировать на команды — выключения или перехода в режим сна. Выключить такие устройства можно только принудительно.

System Guard Secure Launch — функция безопасности, предназначенная для защиты процесса загрузки от атак на уровне микропрограммного обеспечения и вредоносных программ. Как правило, ее активируют на компьютерах в организациях с корпоративной лицензией Windows.

В Microsoft признали проблему и заявили, что вместо выполнения команды о выключении или переходе в режим сна компьютер может перезагрузиться. В качестве временного решения проблемы в Microsoft предложили выключать ПК командой «shutdown /s /t 0» через терминал.