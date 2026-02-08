Baltijas balss logotype
Назван оптимальный объем оперативной памяти в компьютере

Техно
Дата публикации: 08.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Назван оптимальный объем оперативной памяти в компьютере
ФОТО: Global Look Press

ZDNet: компьютеры на Windows 11 должны иметь от 16 гигабайт ОЗУ.

Журналисты издания ZDNet рассказали, сколько оперативной памяти должен иметь компьютер в 2026 году. Материал доступен на сайте медиа.

По словам специалистов, на этот вопрос нет универсального ответа: необходимый объем памяти зависит от операционной системы (ОС) и задач, которые выполняет компьютер. Так, для ПК под управлением Windows 11 нужно не менее 16 гигабайт оперативной памяти — такой набор имеет большинство ноутбуков на рынке.

С компьютерами Apple ситуация немного иная. «Так как машины Apple оптимизированы для выполнения повседневных задач, им хватит и 8 гигабайт оперативной памяти», — отметили журналисты. Однако они уточнили, что с недавнего времени IT-гигант начал оснащать свои Mac минимум 16 гигабайтами памяти.

Популярной на Западе операционной системе ChromeOS также хватит 8 гигабайт памяти. «Этого достаточно для работы в браузере и выполнения офисных задач», — отметили специалисты. «В целом, чем больше памяти, тем лучше должен работать компьютер. Но за избыток оперативной памяти придется дорого заплатить», — заключили журналисты.

#компьютеры #apple #технологии
