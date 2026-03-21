Соблюдение диеты MIND — комбинации средиземноморского питания и диеты для снижения артериального давления — может замедлять возрастные изменения в мозге. К такому выводу пришли исследователи, обнаружившие, что у людей, придерживающихся этого рациона, медленнее уменьшается объем серого вещества, отвечающего за память, обучение и принятие решений. Результаты опубликованы в Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry (JNNP).

Ученые проанализировали данные 1647 участников Фрамингемского исследования сердца со средним возрастом около 60 лет. Наблюдение продолжалось в среднем 12 лет, а состояние мозга регулярно оценивалось с помощью МРТ. Оказалось, что более высокие показатели соблюдения диеты MIND связаны с более медленным сокращением объема серого вещества и меньшим увеличением желудочков мозга — одного из признаков его атрофии.

По расчетам исследователей, каждое увеличение оценки диеты на три балла соответствовало примерно 20-процентному замедлению возрастной потери серого вещества, что эквивалентно примерно 2,5 года более медленного старения мозга. Также наблюдалось меньшее расширение желудочков мозга — еще одного показателя деградации мозговой ткани.

Диета MIND включает регулярное употребление листовых овощей, ягод, орехов, цельных злаков, рыбы, бобовых, оливкового масла и птицы, а также ограничение сладостей, красного мяса и жареного фастфуда. Исследователи отмечают, что продукты, богатые антиоксидантами, могут снижать окислительный стресс и защищать нейроны, тогда как частое употребление сладостей и жареной пищи, наоборот, связано с более быстрым ухудшением структуры мозга.