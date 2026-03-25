Немецкий автопроизводитель BMW уже активно использует человекоподобных роботов для производства автомобилей. Теперь компания Renault объявила о планах разметить 350 человекоподобных роботов ИИ под названием Calvin-40 на своих действующих заводах в течение следующих 18 месяцев. Это одно из крупнейших внедрений человекоподобных роботов с ИИ в действующее производство в автомобильной промышленности. Этот шаг демонстрирует растущую тенденцию интеграции человекоподобных роботов в существующие производственные среды, а не только их использование для исследовательских и демонстрационных проектов, пишет Фокус.

Человекоподобные роботы Calvin уже работают на на одном из заводов компании Renault во Франции. В настоящее время они выполняет операции, связанные с автомобильными шинами, включая их подъем и перемещения в рамках производственного процесса.

Новый вариант этого робота, Calvin-40, разработан для работы уже на существующих заводах. Робот с искусственным интеллектом предназначен для перемещения тяжелых компонентов, автономной навигации в заводских помещениях и работы в рамках рабочих процессов, разработанных для людей.

Традиционная промышленная автоматизация обычно опирается на стационарные роботизированные ячейки, структурированные рабочие процессы и специализированное оборудование. В отличие от этого, человекоподобные роботы разрабатываются для работы в помещениях, изначально предназначенных для людей. В таких условиях от человекоподобных роботов ожидается выполнение повторяющихся или физически тяжелых задач, которые трудно автоматизировать с помощью обычных промышленных роботов.

Человекоподобные роботы могут перемещаться по заводским цехам, транспортировать материалы и взаимодействовать с оборудованием и производственными линиями без необходимости серьезных изменений инфраструктуры завода. Подход Renault предполагает, что человекоподобные роботы могут использоваться для дополнения существующих систем автоматизации, а не для их полной замены.

Роботы Calvin используют системы восприятия и навигации на основе искусственного интеллекта, что позволяет им работать в менее структурированных условиях по сравнению с традиционными промышленными роботами, которые обычно функционируют в фиксированных и предсказуемых рабочих пространствах.

Запланированное компанией Renault внедрение сотен человекоподобных роботов с ИИ в производственные процессы по сборке автомобилей в относительно короткие сроки указывает на движение в сторону развертывания таких роботов в больших масштабах в ближайшем будущем.