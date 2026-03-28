Начинается новая эра космических технологий. Новый воздушно-электрический двигатель способен произвести революцию в работе спутников, особенно на очень низкой околоземной орбите, пишет Фокус.

Сейчас спутники используют обычное топливо для поддержания своей орбиты и выполнения маневров в космосе. Но топливо увеличивает вес космических аппаратов, ограничивает продолжительность миссии и повышает ее стоимость. Со временем спутники теряют высоту из-за атмосферного сопротивления и должны расходовать топливо, чтобы оставаться на орбите.

Новый воздушно-электрический двигатель устраняет необходимость в традиционном топливе. Двигатель собирает и использует частицы атмосферы Земли в качестве топлива. В частности, речь идет об атмосферных газах: азот и кислород. Эта технология позволит спутникам устойчиво работать на очень низкой околоземной орбите на высоте от 180 до 250 километров, где все присутствуют следы атмосферных газов. Двигательная система улавливает эти частицы, ионизирует их и ускоряет для создания тяги.

Таким образом использование такого двигателя снижает стартовую массу и создает практически неограниченную двигательную мощность, пока присутствуют атмосферные частицы.

Новый двигатель прошел ключевые испытания и готовится полноценный прототип. Эта двигательная система разрабатывается европейскими компаниями TransMIT GmbH и IQM при поддержке Европейского космического агентства.

В настоящее время ведется разработка прототипа, испытания которого запланированы в вакуумных установках, способных воспроизводить условия очень низкой околоземной орбиты.

Внедрение воздушно-электрических двигателей может существенно изменить спутниковую индустрию. Благодаря увеличению срока службы спутников и снижению зависимости от топлива операторы спутников смогут снизить затраты и повысить эффективность космических аппаратов.