В период с 1 по 6 апреля должна стартовать ракета SLS c четырьмя астронавтами на борту, которые, если все пойдет по плану, совершат облет вокруг Луны. Это будет третья попытка запуска: предыдущие в феврале и марте сорвались из-за технических проблем.

Но американцы не единственные, кто стремится попасть на Луну. Китай стал главным конкурентом в лунной гонке, призом в которой будет возможность добывать там гелий-3 — топливо для термоядерных реакторов. Это священный грааль всех энергетиков. КНР вовсю разрабатывают и испытывают ракету, пилотируемый корабль, грузовой корабль и посадочный модуль для лунной миссии. В 2030-х годах должна быть создана Международная научная лунная станция.

Как ни крути, американцам и китайцам придется работать по соседству. И заранее застолбить место тоже не получится. Договор о космическом пространстве от 1967 года напрямую запрещает присвоение территории на небесных телах. Поэтому нет никаких гарантий, что конкуренты не решат осваивать один и тот же, наиболее привлекательный и удобный участок Луны.

Сомнительная безопасность

Потенциальное соседство конкурентов вызывает беспокойство на государственном уровне. Эта тема поднималась на семинаре между США, Австралией и ОАЭ (все они партнеры по лунной программе «Артемида») во время Международного астронавтического конгресса (IAC) в Сиднее. Там сформулировали два важных вопроса, на которые пока нет ответов.

Во-первых, не ясно, как стоит взаимодействовать с конкурентами, если у кого-то возникнет чрезвычайная ситуация. Любой шанс покинуть Луну и спасти жизни людей представляет большую ценность. Но с Китаем или Россией, которая тоже участвует в проекте создания МНЛС, по этой теме вообще нет никакого диалога. Так политика влияет на безопасность людей даже на Луне.

Starship HLS

Китайские посадочные модули несовместимы с разработками американских SpaceX и Blue Origin. Фото: SpaceX Во-вторых, в рамках соглашений «Артемиды» предусмотрено создание буферных зон вокруг посадочных и жилых модулей, мест добычи ископаемых. Формально — для исключения «вредных помех». Но пока нет ни понимания, насколько большими должны быть эти буферные зоны, ни определения, что такое «вредные помехи».

Что делать, если Китай вдруг нарушит границу буферной зоны? Особые риски несет трактовка этого определения. Сейчас четкой формулировки нет, но если буферные зоны будут предоставлять что-то вроде прав собственности на Луну, то КНР и РФ могут трактовать это как территориальные претензии и нарушение Договора о космическом пространстве. Тут и до прямого конфликта недалеко.

Как США будут сражаться с Китаем в космосе

Америка уже начала готовиться к настоящим космическим битвам. В следующем году должны пройти учения на околоземной орбите с участием новых сверхманевренных спутников, которые могут находить, догонять и преследовать спутники противника.

Но это будет битва автоматических спутников, беспилотных аппаратов. На Луне все сложнее — там живые люди. Если хотите узнать, чем все это может закончиться — посмотрите американский комедийный сериал «Космические силы» 2020 года. В финале первого сезона происходит аналогичная ситуация: США отправляют астронавтов на Луну, но оказывается, что китайские тайконавты прибыли туда раньше и застолбили то же место за собой.

Спутники Jackal

Для отработки околоземных космических боев США будут использовать спутник Jackal. Фото: True Anomaly Американским астронавтам приказывают саботировать работу китайской базы — они выходят крушить оборудование конкурентов. Китайцы в ответ ломают американский посадочный модуль. В итоге все оказываются в патовой ситуации без возможности улететь на Землю. Да, это комедийный гротеск, но исключать возникновение подобного конфликта нельзя.

Мирный путь — самый сложный

Теоретически, Америка и Китай могли бы заранее пресечь потенциальный конфликт, договорившись о зонах освоения Луны. Однако в 2011 году в США был принят закон, который запрещает сотрудничество между NASA и Китайским национальным космическим управлением (CNSA). Все ради того, чтобы китайцы не завладели американскими технологиями. Из-за этого американские ученые не могли оплатить и получить от КНР образцы лунного грунта, доставленные аппаратом «Чанъэ-5».

Американские власти осознанно выбрали путь изоляции от китайских конкурентов. Поэтому победит тот, кто первый займет выигрышное место на Луне. Отстающему придется либо смириться с неудобствами, либо пойти на конфликт, обосновавшись поблизости.