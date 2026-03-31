На Солнце была зафиксирована мощная вспышка класса Х1.4, которая вызвала проблемы со связью на Земле. В NASA наблюдают за активностью Солнца, которая может стать проблемой для запуска миссии “Артемида-2”.

Вечером 1 апреля 2026 года с космодрома в штате Флорида в историческое путешествие вокруг Луны впервые за 54 года должны полететь четверо астронавтов: три американца и один канадец. Миссия "Артемида-2" предусматривает, что астронавты проведут 10 дней в космосе, когда они совершат облет Луны на космическом корабле "Орион" и вернуться обратно на Землю. Но рано утром 30 марта на Солнце произошла мощная вспышка класса Х1.4, которая вызвала проблемы со связью на Земле. Вместе с ней в сторону планеты был направлен корональный выброс массы. В NASA наблюдают за активностью Солнца, ведь она может помешать запуску миссии "Артемида", хотя в космическом агентстве США настроены оптимистично, пишет Фокус.

Колоссальная вспышка класса X1.4 вызвала серьезный сбой в работе радиосвязи над некоторыми частями Азии и Австралии. Вместе со вспышкой из Солнца вырвался корональный выброс массы, то есть поток плазмы и магнитных полей, направленный в сторону Солнца. Вспышка произошла в области солнечных пятен AR 4405.

Вспышки на Солнце, представляющие собой выброс мощного излучения и энергии, а также корональные выбросы массы могут представлять серьезную опасность для астронавтов и спутников в космосе. К тому же вспышки класса Х являются самыми мощными на Солнце. Сейчас область AR 4405 обращена в сторону Земли и там снова может возникнуть мощная солнечная вспышка.

Корональные выбросы массы, когда они достигают Земли, могут вызвать геомагнитную бурю. Согласно протоколам NASA, такая буря может нарушить связь с космическим кораблем, который был выведен на околоземную орбиту. Пока что ученые из NASA наблюдают за солнечной активностью, но последние данные указывают на то, что миссия "Артемида-2", если не случится ничего непредвиденного, должна стартовать 1 апреля (по Киеву это будет ближе полуночи).

Согласно последнему сообщению NASA, существует 80% вероятность того, что погодные условия будут благоприятными для запуска исторической миссии. Также ученые не ожидают, что корональный выброс массы с Солнца может вызвать какие-либо проблемы у космического корабля или у астронавтов.

Напоминаем, что миссия "Артемида-2" представляет собой первый пилотируемый полет вокруг Луны со времен миссии "Аполлон-17" в 1972 году. Также астронавты впервые полетят на космическом корабле "Орион", который выведет в космос мощная ракета-носитель Space Launch System. До этого космический корабль летал к Луне без экипажа. Астронавты Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кук из NASA и Джереми Хансен из Канадского космического агентства отправятся в 10-дневное путешествие вокруг Луны и обратно.

Это будет тестовая миссия перед тем как NASA в 2028 году отправит астронавтов на поверхность Луны, где люди не были с декабря 1972 года.