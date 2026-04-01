Агентство отменяет планы по развертыванию космической станции на лунной орбите и вместо этого будет использовать её компоненты для строительства базы, заявил глава NASA Джаред Айзекман.

База стоимостью 20 миллиардов долларов на поверхности Луны будет разработана в течение следующих семи лет, сообщил новый глава агентства.

Айзекман, который вступил в должность в агентстве в декабре, сделал это заявление на открытии однодневного мероприятия в вашингтонской штаб-квартире НАСА, на котором он изложил ряд изменений, которые он вносит в флагманскую лунную программу агентства «Артемида».

«Никого не должно удивлять, что мы приостанавливаем проект Gateway в его нынешнем виде и сосредотачиваемся на инфраструктуре, обеспечивающей устойчивую деятельность на поверхности Луны», — сказал Айзекман делегатам мероприятия.

Станция Lunar Gateway, в основном уже построенная с участием подрядчиков Northrop Grumman и Vantor (ранее Maxar), должна была стать космической станцией, находящейся на лунной орбите. Перепрофилировать аппарат для использования в качестве базы на поверхности Луны — задача не из простых.

«Несмотря на некоторые вполне реальные проблемы с оборудованием и графиком, мы можем перепрофилировать оборудование и обязательства международных партнеров для поддержки целей программы по освоению поверхности и других задач», — сказал Айзекман.

Lunar Gateway была разработана для использования в качестве как исследовательской платформы, так и пересадочной станции, с которой космонавты будут пересаживаться на лунные посадочные модули перед спуском на поверхность Луны.

Изменения, внесенные Айзекманом в флагманскую лунную программу США в последние недели, приводят к пересмотру контрактов на миллиарды долларов в рамках программы «Артемида».

Это заставляет компании спешно адаптироваться к новой срочности, поскольку Китай продвигается к своей собственной высадке на Луну в 2030 году.