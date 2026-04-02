В штате Флорида с космодрома на мысе Канаверал — из Космического центра Кеннеди — в среду успешно стартовала ракета лунной миссии «Артемида 2» (Artemis 2) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с четырьмя астронавтами на борту, пишет ЛЕТА со ссылкой на DPA.

В состав экипажа миссии "Артемида 2" входят три американских и один канадский астронавт. Они станут первыми людьми, отправившимися в полёт вокруг Луны с момента завершения лунной программы NASA в 1972 году.

Миссия продлится девять с половиной дней, в течение которых астронавты облетят Луну, удалившись примерно на 6400 километров за неё и установив тем самым новый рекорд самого дальнего полёта человека в космосе.

NASA в дальнейшем планирует создать базу на Луне и высадить астронавтов на её поверхность к 2028 году.

В состав экипажа "Артемида 2" входят опытные астронавты NASA Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также канадский астронавт Джереми Хансен, для которого этот полёт станет первым. Гловер стал первым афроамериканцем, а Кох - первой женщиной-астронавтом, принимающими участие в лунной миссии.