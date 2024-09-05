Кинолог рассказал, какие действия разозлят собаку

Поцелуи в морду, поддразнивания, тесный контакт с незнакомцами — это и многое другое может раздражать, пугать и отталкивать питомца, отметил кинолог Владимир Голубев.

Спикер перечислил основные действия, которые могут раздражать собаку и разозлить животное.

Поддразнивания

Собаки не любят, когда их дергают за хвост, провоцируют на конфликт, шутят над ними или пугают. Это относится ко всем питомцам. Размахивания руками перед мордой, имитирования лая и воя, неприятные подергивания — все это может серьезно разозлить собаку.

Смена правил

Счастливый питомец живет по правилам. В его жизни все предсказуемо, это и делает ее спокойной и комфортной. Но если хозяин все время меняет распорядок дня, то запрещает, то разрешает определенные действия, питомец может начать нервничать и демонстрировать деструктивное поведение. Только следование ранее установленным правилам поможет хозяину растить довольную и послушную собаку.

Контакты с незнакомцами

Хоть мы и думаем, что собаки самые дружелюбные и контактные животные, это не всегда относится абсолютно к каждому питомцу. Есть собаки, которые не любят и даже пугаются незнакомых людей, им комфортней гулять в одиночестве на пару со своим хозяином. Для таких животных поглаживания и настойчивая дружба со стороны прохожих будут настоящим испытанием. Поэтому хозяину очень важно ограждать свою собаку от нежелательных знакомств.

Многолюдные места

Компания шумных незнакомцев и громкая музыка может стать причиной стресса даже для самого спокойного пса. Городские праздники, концерты и многолюдные места — не самое лучшее место для прогулок с питомцем. Помимо того, что собака может нервничать, есть вероятность ее потерять, если, например, вы привели ее с собой на салют. Из-за неожиданного громкого звука пес может вырваться и убежать. Поэтому лучше оставить собаку дома, если вы собираетесь на шумную вечеринку.

Отсутствие полноценного выгула

Выгул для собаки — это важная часть социализации. Если питомца выводят на улицу только для того, чтобы справить нужду, это отразится на его психологическом и физиологическом состоянии. Отсутствие полноценного выгула не нравится любой собаке. Даже если вам кажется, что питомец заядлый домосед, не лишайте его возможности общения с сородичами и изучения окружающего мира.