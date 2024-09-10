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Чем ишак отличается от осла? 1

В мире животных
Дата публикации: 10.09.2024
BB.LV
Чем ишак отличается от осла?

Для биологов отличий нет.

Слова «ишак» и «осел» означают животное, принадлежащее к виду Equus asinus. Как предполагается, слово «осел» унаследовано русским языком от древнего общеславянского, а в нем представляло собой переделку готского слова asilus, в свою очередь восходящего к латинскому asinus.

Слово «ишак» пришло в русский гораздо позже, не ранее XVI века, из тюркских языков. Им принято называть только домашнюю форму животного, в то время как «осел» может означать как домашнего, так и дикого осла, который до сих пор встречается в северо-восточной Африке.

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Комментарии (1)

  • ЮК
    Юрий Кручиненко
    13-го сентября

    Ишак- это искаверканое на русском тюркоязычное слово. Так у казахов ишак - "есек", у узбеков "ешак".

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