Дальневосточные улитки отмахиваются от врагов собственной раковиной

Мы привыкли думать, что улитки используют свою раковину только для пассивной защиты: они прячутся в неё, когда на них нападают, и ждут, пока враг не уйдёт.

Однако некоторые улитки ведут себя в таких случаях совсем не по-улиточному: когда их кто-то беспокоит, они начинают размахивать своей раковиной, стараясь отпугнуть того, кто нарушил их покой. Такое поведение можно наблюдать у двух видов из рода Karaftohelix: один, Karaftohelix gainesi, обитает на острове Хоккайдо, другой – Karaftohelix selskii – на российском Дальнем Востоке. И тех, и других беспокоят хищные жуки жужелицы, и при встрече с жужелицей улитки пытаются стукнуть её раковиной; как это происходит, можно посмотреть здесь.

В статье в Scientific Reports исследователи из Университета Хоккайдо и Института биологии и почвоведения Дальневосточного отделения РАН пишут, что оба «бойцовых» вида отличаются от других представителей рода Karaftohelix, хотя все они приходятся друг другу близкими родственниками; отличия между «бойцовыми» Karaftohelix и теми, кто просто прячется в раковину, можно найти как на генетическом уровне, так и во внешних особенностях.

У тех, кто активно защищается от жуков, шире диаметр входа в раковину: известно, что чем больше нога улитки, тем просторнее вход в её «дом», а большой размер ноги, в свою очередь, указывает на развитые мышцы – а развитые мышцы, понятно, нужны, чтобы размахивать раковиной. С другой стороны, у тех, кто практикует пассивную защиту, вход в «дом» не только оказывается поуже, но ещё имеет некоторые структурные особенности, добавляющие ему прочности – чтобы в «дверь» непрошеному гостю было не так-то просто зайти.