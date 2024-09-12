Baltijas balss logotype

Дальневосточные улитки отмахиваются от врагов собственной раковиной 2

В мире животных
Дата публикации: 12.09.2024
BB.LV
Дальневосточные улитки отмахиваются от врагов собственной раковиной

Мы привыкли думать, что улитки используют свою раковину только для пассивной защиты: они прячутся в неё, когда на них нападают, и ждут, пока враг не уйдёт.

Однако некоторые улитки ведут себя в таких случаях совсем не по-улиточному: когда их кто-то беспокоит, они начинают размахивать своей раковиной, стараясь отпугнуть того, кто нарушил их покой. Такое поведение можно наблюдать у двух видов из рода Karaftohelix: один, Karaftohelix gainesi, обитает на острове Хоккайдо, другой – Karaftohelix selskii – на российском Дальнем Востоке. И тех, и других беспокоят хищные жуки жужелицы, и при встрече с жужелицей улитки пытаются стукнуть её раковиной; как это происходит, можно посмотреть здесь.

В статье в Scientific Reports исследователи из Университета Хоккайдо и Института биологии и почвоведения Дальневосточного отделения РАН пишут, что оба «бойцовых» вида отличаются от других представителей рода Karaftohelix, хотя все они приходятся друг другу близкими родственниками; отличия между «бойцовыми» Karaftohelix и теми, кто просто прячется в раковину, можно найти как на генетическом уровне, так и во внешних особенностях.

У тех, кто активно защищается от жуков, шире диаметр входа в раковину: известно, что чем больше нога улитки, тем просторнее вход в её «дом», а большой размер ноги, в свою очередь, указывает на развитые мышцы – а развитые мышцы, понятно, нужны, чтобы размахивать раковиной. С другой стороны, у тех, кто практикует пассивную защиту, вход в «дом» не только оказывается поуже, но ещё имеет некоторые структурные особенности, добавляющие ему прочности – чтобы в «дверь» непрошеному гостю было не так-то просто зайти.

0
1

Комментарии (2)

  • ED
    Edgars Daugavietis
    13-го сентября

    Добавьте, пожалуйста, ссылку, к словам "посмотреть здесь".

    0
    1
  • ED
    Edgars Daugavietis
    13-го сентября

    Добавьте, пожалуйста, ссылку, к словам "посмотреть здесь".

    0
    1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Англии птичий грипп впервые поразил овцу
В Англии птичий грипп впервые поразил овцу
Почему тигры оранжевые?
Почему тигры оранжевые?
Пернатые музыканты: как меняются песни птиц, и от чего зависит их «репертуар»
Пернатые музыканты: как меняются песни птиц, и от чего зависит их «репертуар»
Почему кошки хорошо видят в темноте, а люди — нет?
Почему кошки хорошо видят в темноте, а люди — нет?
Правда ли, что комары разносят множество опасных инфекций?
Правда ли, что комары разносят множество опасных инфекций?
В современном обществе собаки все чаще заменяют детей
В современном обществе собаки все чаще заменяют детей
Исчезновение больших белых акул наносит серьезный вред экосистеме
Исчезновение больших белых акул наносит серьезный вред экосистеме
У каких животных самый сильный укус?
У каких животных самый сильный укус?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео