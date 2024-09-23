Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ученые нашли способ на треть снизить содержание метана в отрыжке коров 2 1731

В мире животных
Дата публикации: 23.09.2024
BB.LV
Изображение к статье: Ученые нашли способ на треть снизить содержание метана в отрыжке коров

Метан, который содержится в коровьей отрыжке, — один из основных источников парниковых газов. Однако недавнее исследование ученых Университета Ньюкасла в Австралии показало, что добавление в корм коровам глины снижает выбросы метана более чем на 30%, пишет издание New Atlas.

Коровы вырабатывают метан как побочный продукт: они отрыгивают этот газ, когда переваривают свой богатый клетчаткой корм. По данным Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), сельхозживотные, в первую очередь коровы, выделяют около 40% от общего объема выбросов метана в атмосферу. При этом метан способствует глобальному потеплению в 25 раз сильнее, чем углекислый газ.

Для снижения содержания метана в коровьей отрыжке ученые экспериментировали с разными добавками к корму для крупного рогатого скота (КРС): рыбьим жиром, морскими водорослями, тропическими листьями и даже фекалиями кенгуру. Но самые многообещающие результаты показал глинистый минерал — галлуазит.

При пилотном исследовании ученые обнаружили, что добавление модифицированной формы природной глины в обычный корм снижает выбросы коровами метана более чем на 30% в течение 24 часов.

По словам ученых, глина сдерживает активность кишечных микробов и паразитов, которые вырабатывают метан. Исследователи считают, что галлуазит безвреден для скота, отмечая, что сельхозживотные регулярно заглатывают почву во время выпаса. По их мнению, этот минерал способен даже принести пользу для здоровья, например, снизить кислотность кишечника. В конце концов, он выводится с фекалиями, говорят ученые.

Дополнительные исследования продолжаются, но есть надежда, что со временем модифицированный галлуазит поступит в продажу в виде недорогих гранул или спрея, сообщает издание.

×
Читайте нас также:
#коровы
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как отучить щенка грызть мебель
Изображение к статье: Как зоологи потеряли более 500 видов животных
Изображение к статье: Хотят ли кошки становиться матерями? Мнение экспертов
Изображение к статье: Почему собаки «поют» под музыку: объяснение от экспертов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Щенки Valsts robežsardze.
В мире животных
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!
Изображение к статье: Диабет.
Техно
Изображение к статье: Рига с высоты птичьего полета
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Щенки Valsts robežsardze.
В мире животных
Изображение к статье: женщина ставит сирень в вазу
Наша Латвия
Изображение к статье: Стоматолог объяснил, какую чистку зубов опаснее пропускать — утреннюю или вечернюю
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео