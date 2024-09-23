Метан, который содержится в коровьей отрыжке, — один из основных источников парниковых газов. Однако недавнее исследование ученых Университета Ньюкасла в Австралии показало, что добавление в корм коровам глины снижает выбросы метана более чем на 30%, пишет издание New Atlas.

Коровы вырабатывают метан как побочный продукт: они отрыгивают этот газ, когда переваривают свой богатый клетчаткой корм. По данным Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), сельхозживотные, в первую очередь коровы, выделяют около 40% от общего объема выбросов метана в атмосферу. При этом метан способствует глобальному потеплению в 25 раз сильнее, чем углекислый газ.

Для снижения содержания метана в коровьей отрыжке ученые экспериментировали с разными добавками к корму для крупного рогатого скота (КРС): рыбьим жиром, морскими водорослями, тропическими листьями и даже фекалиями кенгуру. Но самые многообещающие результаты показал глинистый минерал — галлуазит.

При пилотном исследовании ученые обнаружили, что добавление модифицированной формы природной глины в обычный корм снижает выбросы коровами метана более чем на 30% в течение 24 часов.

По словам ученых, глина сдерживает активность кишечных микробов и паразитов, которые вырабатывают метан. Исследователи считают, что галлуазит безвреден для скота, отмечая, что сельхозживотные регулярно заглатывают почву во время выпаса. По их мнению, этот минерал способен даже принести пользу для здоровья, например, снизить кислотность кишечника. В конце концов, он выводится с фекалиями, говорят ученые.

Дополнительные исследования продолжаются, но есть надежда, что со временем модифицированный галлуазит поступит в продажу в виде недорогих гранул или спрея, сообщает издание.