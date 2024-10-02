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В мире появилась новая порода кошек — трансильванская 1

В мире животных
Дата публикации: 02.10.2024
BB.LV
В мире появилась новая порода кошек — трансильванская

В Румынии говорят, что животные напоминают волков.

В Румынии открыли новую породу кошек — «трансильванскую». Весной следующего года ее признают в мировом фелинологическом сообществе.

Трансильванскую кошку обнаружили в Карпатских горах, и она на 100% румынская. На сегодняшний день породу частично одобрила организация по разведению кошек. У трансильванских кошек более светлый окрас конечностей по сравнению с сиамскими, у них смешанная бело-черная шерсть. На морде у трансильванских кошек имеются области темной шерсти.

У них особенный характер — хотя кошки в дикой природе бывают довольно агрессивными, но эти совсем другие. Любопытно, что местные жители говорят, что их внешний вид напоминает волков. «Эти кошки не тянут когти, они невероятные», — отмечает эксперт по кошкам Александру Элиан.

До полного признания породы пройдет еще немало времени. У двух международных федераций есть процедуры признания и регистрации пород, которые касаются здоровья, генетической составляющей и других отличий от других пород. Впрочем, эксперты отмечают, что порода уже стала широко известной в Европе, сообщает Evz.ro.

#котики
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    3-го октября

    Не знаю🤔На вид обычная среднедворовая подвальная.

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